Günlük 400 TL'ye çalışacak işçi bulamıyoruz

Ekren, kestane fiyatlarının ise 25 ila 30 TL’den satıldığını söyledi. Kestane hasadını yapmanın zorluklarından bahseden Ekren, “20 metre yüksekliğinde bir ağaç. Ağaca çıkmak oldukça zor oluyor. Zahmetli ve korkutucu bir iş. O yüzden de hasadı yapacak işçi bulmakta zorlanıyoruz. İşçinin bir günlük yevmiyesi 350-400 TL. Ona rağmen işçi bulmakta zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.