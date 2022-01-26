Hadımköy'de kar esareti sürüyor

DHA
26 Ocak 2022 Çarşamba, 13:38
Hadımköy'de kar esareti sürüyor

Esenyurt Hadımköy'de 2 gün önce kar yağışı sırasında yollara bırakılıp hala alınmayan araçlar nedeniyle trafik güçlükle ilerliyor.

Hadımköy'de kar esareti sürüyor

İstanbul'da hafta sonu başlayan kar yağışı pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam etti. 

Hadımköy'de kar esareti sürüyor

Yolların kapanması nedeniyle mahsur kalan sürücüler araçlarını terk etti. Kar yağışının etkisini yitirmesiyle beraber bazı sürücüler araçlarını kurtarırken bazı sürücüler araçlarını bulundukları yerden kaldırmadı. 

Hadımköy'de kar esareti sürüyor

Yolda bırakılıp alınmayan araçlar nedeniyle Hadımköy yolundan trafik sıkışıklığı meydana geldi. 4 saattir yolda olduklarını söyleyen sürücüler biran önce yolun açılmasını bekliyor. 

Hadımköy'de kar esareti sürüyor

4 saattir yolda olduğunu belirten Ahmet Yılmaz, "Kar yağmıyor ama yollar yine de açılmıyor.  Stop ettik bekliyoruz" dedi.

Hadımköy'de kar esareti sürüyor

Selim Altın, "14 saattir yoldayım. Arabaya idrarımı yapmak zorunda kaldım. Bu nasıl çalışma anlamadık. Dünyada bir tek Türkiye'ye mi kar yağıyor. Diğer ülkelerde bu sorun nasıl çözülüyor örnek almalıyız. Şu saat oldu hala yolu açamıyorlar" diye konuştu. 


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