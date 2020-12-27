<p><strong>21.12.2020 | Kilosu 500 lira, toplamak için 30 metre tırmanıyor</strong></p><p>Aydın'da çam fıstığından elde edilen künar, kilosu 500 TL'den alıcı buluyor. Fiyatı altınla yarışan künarı toplamak için erkek işçiler yaklaşık 30 metre yükseklikteki ağaç tepesine çıkıyor. Kadınlar ise düşen kozalakları topluyor.&nbsp;</p><p><em>Görsel: DHA</em></p>
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21.12.2020 | Kilosu 500 lira, toplamak için 30 metre tırmanıyor

Aydın'da çam fıstığından elde edilen künar, kilosu 500 TL'den alıcı buluyor. Fiyatı altınla yarışan künarı toplamak için erkek işçiler yaklaşık 30 metre yükseklikteki ağaç tepesine çıkıyor. Kadınlar ise düşen kozalakları topluyor. 

Görsel: DHA

<p><strong>22.12.2020 | İki dul penguen</strong></p><p>2020 yılı birçok güçlü ve dokunaklı fotoğrafa sahne oldu. Avustralya'da yayımlanan Oceanographic dergisinin düzenlediği Ocean Fotoğraf Ödülleri'nin kazananlarından olan fotoğraf da böyle bir fotoğraf.</p><p>Eşlerini kaybetmiş iki dul penguenin birbirlerine sarıldıkları bu fotoğraf Tobias Baumgaertner tarafından Avustralya'nın başkenti Melbourne'de çekildi.&nbsp;</p><p><em>Görsel: BBC</em></p>
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22.12.2020 | İki dul penguen

2020 yılı birçok güçlü ve dokunaklı fotoğrafa sahne oldu. Avustralya'da yayımlanan Oceanographic dergisinin düzenlediği Ocean Fotoğraf Ödülleri'nin kazananlarından olan fotoğraf da böyle bir fotoğraf.

Eşlerini kaybetmiş iki dul penguenin birbirlerine sarıldıkları bu fotoğraf Tobias Baumgaertner tarafından Avustralya'nın başkenti Melbourne'de çekildi. 

Görsel: BBC

<p><strong>23.12.2020 | Büyük Kavuşum</strong></p><p>Jüpiter ile Satürn’ün yüzyıllar sonra 21 Aralık günü birbirlerine çok yaklaştıkları o anlar İsa Turan tarafından teleskop görüntüsü ise gözler önüne serildi.&nbsp;</p><p><em>Görsel: İHA</em></p>
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23.12.2020 | Büyük Kavuşum

Jüpiter ile Satürn’ün yüzyıllar sonra 21 Aralık günü birbirlerine çok yaklaştıkları o anlar İsa Turan tarafından teleskop görüntüsü ise gözler önüne serildi. 

Görsel: İHA

<p><strong>24.12.2020 | 120 yıllık çikolata</strong></p><p>Avustralya Ulusal Kütüphanesi çalışanları, A.B. Banjo Peterson adlı şaire ait kişisel eşyalar arasında teneke kutusu içinde 120 yıllık çikolata buldu.</p><p>Yetkililer tarafından dün yapılan açıklamada çikolatanın, yaklaşık 120 yıl önce İngiltere Kraliçesi Victoria zamanından kaldığı ve çok iyi korunduğu açıklandı.&nbsp;</p><p><em>Görsel: DHA</em></p>
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24.12.2020 | 120 yıllık çikolata

Avustralya Ulusal Kütüphanesi çalışanları, A.B. Banjo Peterson adlı şaire ait kişisel eşyalar arasında teneke kutusu içinde 120 yıllık çikolata buldu.

Yetkililer tarafından dün yapılan açıklamada çikolatanın, yaklaşık 120 yıl önce İngiltere Kraliçesi Victoria zamanından kaldığı ve çok iyi korunduğu açıklandı. 

Görsel: DHA

<p><strong>25.12.2020 | Noel kutlamaları</strong></p><p>Hindistan'ın başkenti Delhi'de çocuklar Kutsal Kalp Katedrali'nin girişinde mum yaktı.&nbsp;</p><p><em>Görsel: EPA, BBC</em></p>
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25.12.2020 | Noel kutlamaları

Hindistan'ın başkenti Delhi'de çocuklar Kutsal Kalp Katedrali'nin girişinde mum yaktı. 

Görsel: EPA, BBC

<p><strong>26.12.2020 | '100 yılın keşfi’</strong></p><p>Bursa'nın İznik ilçesinde 100 yılın keşfi olarak adlandırılan bazilikada yapılan su altı kazıları 2 bin yıllık tarihe ışık tutuyor. Kazılarla gün yüzüne çıkarılan Apollon tapınağı, senato sarayı ve Neophytos adına inşa edilen yapı görüntülendi. Yerel yönetimler bölgenin ikinci Göbeklitepe olması için harekete geçti.</p><p><em>Görsel: İHA</em></p>
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26.12.2020 | '100 yılın keşfi’

Bursa'nın İznik ilçesinde 100 yılın keşfi olarak adlandırılan bazilikada yapılan su altı kazıları 2 bin yıllık tarihe ışık tutuyor. Kazılarla gün yüzüne çıkarılan Apollon tapınağı, senato sarayı ve Neophytos adına inşa edilen yapı görüntülendi. Yerel yönetimler bölgenin ikinci Göbeklitepe olması için harekete geçti.

Görsel: İHA

<p><strong>&nbsp;27.12.2020 |&nbsp; 1 metrekarelik küçük dükkân</strong></p><p>Hem İstanbulluların hem de yerli ve yabancı turistlerin gözde alışveriş mekanlarından Tarihi Mısır Çarşısı’nda kuyumcu, kuruyemişçi, aktar gibi yüzlerce dükkân bulunuyor.&nbsp; Mimari özellikleri ile ziyaretçilerini büyüleyen çarşının en dikkat çeken dükkanlarından biri&nbsp; ise 1 metrekarelik sarrafiye dükkanı.&nbsp; Salih Küçükaslanoğlu, sadece bir kişinin sığabildiği çarşının bu en küçük dükkânında&nbsp; 25 yıldır nasıl çalıştığını anlattı.</p><p><em>Görsel: DHA</em></p>
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 27.12.2020 |  1 metrekarelik küçük dükkân

Hem İstanbulluların hem de yerli ve yabancı turistlerin gözde alışveriş mekanlarından Tarihi Mısır Çarşısı’nda kuyumcu, kuruyemişçi, aktar gibi yüzlerce dükkân bulunuyor.  Mimari özellikleri ile ziyaretçilerini büyüleyen çarşının en dikkat çeken dükkanlarından biri  ise 1 metrekarelik sarrafiye dükkanı.  Salih Küçükaslanoğlu, sadece bir kişinin sığabildiği çarşının bu en küçük dükkânında  25 yıldır nasıl çalıştığını anlattı.

Görsel: DHA

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