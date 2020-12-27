21.12.2020 | Kilosu 500 lira, toplamak için 30 metre tırmanıyor
Aydın'da çam fıstığından elde edilen künar, kilosu 500 TL'den alıcı buluyor. Fiyatı altınla yarışan künarı toplamak için erkek işçiler yaklaşık 30 metre yükseklikteki ağaç tepesine çıkıyor. Kadınlar ise düşen kozalakları topluyor.
Görsel: DHA
22.12.2020 | İki dul penguen
2020 yılı birçok güçlü ve dokunaklı fotoğrafa sahne oldu. Avustralya'da yayımlanan Oceanographic dergisinin düzenlediği Ocean Fotoğraf Ödülleri'nin kazananlarından olan fotoğraf da böyle bir fotoğraf.
Eşlerini kaybetmiş iki dul penguenin birbirlerine sarıldıkları bu fotoğraf Tobias Baumgaertner tarafından Avustralya'nın başkenti Melbourne'de çekildi.
Görsel: BBC
24.12.2020 | 120 yıllık çikolata
Avustralya Ulusal Kütüphanesi çalışanları, A.B. Banjo Peterson adlı şaire ait kişisel eşyalar arasında teneke kutusu içinde 120 yıllık çikolata buldu.
Yetkililer tarafından dün yapılan açıklamada çikolatanın, yaklaşık 120 yıl önce İngiltere Kraliçesi Victoria zamanından kaldığı ve çok iyi korunduğu açıklandı.
Görsel: DHA
26.12.2020 | '100 yılın keşfi’
Bursa'nın İznik ilçesinde 100 yılın keşfi olarak adlandırılan bazilikada yapılan su altı kazıları 2 bin yıllık tarihe ışık tutuyor. Kazılarla gün yüzüne çıkarılan Apollon tapınağı, senato sarayı ve Neophytos adına inşa edilen yapı görüntülendi. Yerel yönetimler bölgenin ikinci Göbeklitepe olması için harekete geçti.
Görsel: İHA
27.12.2020 | 1 metrekarelik küçük dükkân
Hem İstanbulluların hem de yerli ve yabancı turistlerin gözde alışveriş mekanlarından Tarihi Mısır Çarşısı’nda kuyumcu, kuruyemişçi, aktar gibi yüzlerce dükkân bulunuyor. Mimari özellikleri ile ziyaretçilerini büyüleyen çarşının en dikkat çeken dükkanlarından biri ise 1 metrekarelik sarrafiye dükkanı. Salih Küçükaslanoğlu, sadece bir kişinin sığabildiği çarşının bu en küçük dükkânında 25 yıldır nasıl çalıştığını anlattı.
Görsel: DHA
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