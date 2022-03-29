Halluks Valgus nedir, neden olur, nasıl tedavi edilir?

HALLUKS VALGUS NEDİR?

Ayağın birçok nedenden dolayı şeklinin bozulabileceği biliniyor ancak halluks valgus hastalığı en yaygın görülen ayak şekil bozukluğu hastalığı. Bu şekil bozukluğu ayak baş parmağının (halluks) lateral (yana doğru) sapması olarak tanımlanıyor.

Ayak baş parmağının sapması öncelikle yana doğru gerçekleşse de ilerleyen safhalarda ayak baş parmağının ucu ve tırnak da ön düzlemde yana doğru dönüyor. Eklemin şeklinin bozulmasıyla birlikte yavaş yavaş iltihap oluşumu gözleniyor ve oluşan iltihap ayağın ayakkabıya doğru şişmesine yol açıyor. Bu şişliğin içerisinde iltihap olduğundan oldukça ağrılı olabiliyor. Bunun yanında ayak baş parmağı ucu da yana saparak diğer parmağın üstüne çıkabiliyor. Bu da diğer eklemlerde de ağrı oluşmasına yol açıyor. Bazı genetik sebeplerden dolayı ayağın hafif taraklı olması halluks valgus hastalığını işaret etmiyor. Ayağı taraklı olan bireyler hayatlarının geri kalanında daha geniş ayakkabılar seçerek çoğunlukla halluks valgus hastalığından korunuyor. Yalnızca şekilden dolayı bu durumdan rahatsız olan hastalarda halluks valgus tedavisi uygulanması önerilmiyor. Ayrıca halluks valgusun ortaya çıktığı belirli bir yaş aralığı olmadığından her yaştan bireyde görülme olasılığı bulunuyor.