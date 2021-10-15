Hamilelere aşı uyarısı: "Komplikasyonlar iki kat arttı!"

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2021 Cuma, 09:40
<p>Galler'deki toplum sağlığı uzmanları, <strong><em>"Yoğun bakımdaki koronavirüs hastası hamile kadınların çoğunluklu olarak aşısız olduğunu"</em></strong> açıkladı.&nbsp;<br></p>

Galler'deki toplum sağlığı uzmanları, "Yoğun bakımdaki koronavirüs hastası hamile kadınların çoğunluklu olarak aşısız olduğunu" açıkladı. 

<p>Uzmanlar, <strong><em>"Koronavirüs ile birlikte erken doğum ve ölü doğum komplikasyonlarının iki kat arttığını"</em></strong> belirtti.<br></p>

Uzmanlar, "Koronavirüs ile birlikte erken doğum ve ölü doğum komplikasyonlarının iki kat arttığını" belirtti.

<p>Toplum sağlığı merkezinde görev yapan <strong>Dr. Chris Johnson</strong>, hamile döneminde aşı yaptırmanın güvenli olup olmadığı konusunda etrafta birçok yanlış bilginin bulunduğunu söylerken, <strong><em>"Risklerin giderek azalmasıyla beraber bilimsel araştırmalar, aşı yaptırmanın daha güvenli olduğunu gösteriyor"</em></strong> dedi.<br></p>

Toplum sağlığı merkezinde görev yapan Dr. Chris Johnson, hamile döneminde aşı yaptırmanın güvenli olup olmadığı konusunda etrafta birçok yanlış bilginin bulunduğunu söylerken, "Risklerin giderek azalmasıyla beraber bilimsel araştırmalar, aşı yaptırmanın daha güvenli olduğunu gösteriyor" dedi.

<p><strong>"ERKEN DOĞUM VE DÜŞÜK RİSKİNİ ARTIRMIYOR"</strong></p><p>Johnson, <strong>'40 binden fazla hamile kadın'</strong> arasında yapılan bir araştırmaya dayanarak, <strong><em>"Koronavirüs aşısının, erken doğum veya düşük yapma riskini arttırmadığını"</em> </strong>belirtti.</p>

"ERKEN DOĞUM VE DÜŞÜK RİSKİNİ ARTIRMIYOR"

Johnson, '40 binden fazla hamile kadın' arasında yapılan bir araştırmaya dayanarak, "Koronavirüs aşısının, erken doğum veya düşük yapma riskini arttırmadığını" belirtti.

<p>Galler'de başhemşire olarak görev yapan <strong>Sue Tranka</strong> ise aşının içerisinde bir virüs bulunmadığını söyledi. Tranka, <strong><em>"Hastanedeki ağır koronavirüs hastaları arasında aşı yaptırmayan hamile kadın sayısı giderek artıyor"</em></strong> dedi.<br></p>

Galler'de başhemşire olarak görev yapan Sue Tranka ise aşının içerisinde bir virüs bulunmadığını söyledi. Tranka, "Hastanedeki ağır koronavirüs hastaları arasında aşı yaptırmayan hamile kadın sayısı giderek artıyor" dedi.

<p><strong>"ANNE VE BEBEKLERİ KORUYABİLİR..."</strong></p><p>Tranka ayrıca, <strong><em>"Aşı, anne ve bebekleri koruyabilir ve hamilelik döneminin herhangi bir aşamasında yaptırılabilir"</em> </strong>dedi.<br></p>

"ANNE VE BEBEKLERİ KORUYABİLİR..."

Tranka ayrıca, "Aşı, anne ve bebekleri koruyabilir ve hamilelik döneminin herhangi bir aşamasında yaptırılabilir" dedi.

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