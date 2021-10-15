Toplum sağlığı merkezinde görev yapan Dr. Chris Johnson, hamile döneminde aşı yaptırmanın güvenli olup olmadığı konusunda etrafta birçok yanlış bilginin bulunduğunu söylerken, "Risklerin giderek azalmasıyla beraber bilimsel araştırmalar, aşı yaptırmanın daha güvenli olduğunu gösteriyor" dedi.

