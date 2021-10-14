Hande Fırat trafik kazası geçirdi

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2021 Perşembe, 15:02
<p>Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, İstanbul&nbsp; yolunda büyük bir kaza geçerdi.</p>

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, İstanbul  yolunda büyük bir kaza geçerdi.

<p>Otobanda Bolu tüneline yaklaştıkları sırada Fırat’ın şoförünün kullandığı araca önündeki tırdan kopan tekerlek çarptı.</p>

Otobanda Bolu tüneline yaklaştıkları sırada Fırat’ın şoförünün kullandığı araca önündeki tırdan kopan tekerlek çarptı.

<p><strong>HAVA YASTIKLARI SAYESİNDE KURTULDULAR</strong></p><p>Kazada Hande Fırat’ın da içinde bulunduğu araç ağır hasar gördü.&nbsp;</p>

HAVA YASTIKLARI SAYESİNDE KURTULDULAR

Kazada Hande Fırat’ın da içinde bulunduğu araç ağır hasar gördü. 

<p>Araçtaki hava yastıkları sayesinde kurtulan Fırat, eşi Murat Özvardar ve koruma görevlisi ile şoförünün sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.<br></p>

Araçtaki hava yastıkları sayesinde kurtulan Fırat, eşi Murat Özvardar ve koruma görevlisi ile şoförünün sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

<p><strong>BİRDEN CAMIMIZA VURDU</strong></p><p>Kazanın hemen ardından Medyaradar'dan Cezmi Sayılgan'a konuşan Hande Fırat, "Cezmi abi neye uğradığımızı şaşırdık önümüzden giden tırın jantı çürümüş. Çift tekeri yerlerinden kopup birden camımıza vurdu. Bizi Allah korudu" dedi.</p>

BİRDEN CAMIMIZA VURDU

Kazanın hemen ardından Medyaradar'dan Cezmi Sayılgan'a konuşan Hande Fırat, "Cezmi abi neye uğradığımızı şaşırdık önümüzden giden tırın jantı çürümüş. Çift tekeri yerlerinden kopup birden camımıza vurdu. Bizi Allah korudu" dedi.

<p><strong>EMNİYET KEMERİ SAYESİNDE KURTULDUK</strong></p><p>Emniyet kemerlerimiz sayesinde kurtulduk diyen Fırat, "şaşkınlığımı daha yeni attım. Verilmiş sadakamız varmış. Şu anda iyiyim bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.<br></p>

EMNİYET KEMERİ SAYESİNDE KURTULDUK

Emniyet kemerlerimiz sayesinde kurtulduk diyen Fırat, "şaşkınlığımı daha yeni attım. Verilmiş sadakamız varmış. Şu anda iyiyim bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.

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