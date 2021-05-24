Geçtiğimiz aylarda oryantal yaptığı bir videosunu sosyal medyada paylaşması sebebiyle eleştiri konusu olan ve Habertürk Televizyonu'ndaki görevinden alınan Hande Sarıoğlu, şu anda çalıştığı YouTube kanalında yaptığı programın ve paylaşımlarının eleştirilmesi üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Sarıoğlu, kendisini eleştirenlere tepki gösterdi:
"Bu ülkede 11 yıldır şerefimle, namusumla, karakterimle, duruşumla sunuculuk ve spikerlik yapıyorum. Bütün çalıştığım, toplantı yaptığım kanallar, kurumlar, yöneticiler, yapımcılar çok iyi bilir benim karakterimi. Siz çok biliyorsunuz ya hani, bunu da düşünmüşsünüzdür, acaba bu kızın hayatında neden kimse yok? Lüks arabalar, evler, tatiller?"
32 yaşındaki sunucu, sözlerine şöyle devam etti:
"Siz her gün bu ülkede 'sabah kuşağı' dediğimiz kadın programlarında; o 'Köylü milletin efendisidir' dediğimiz Anadolu’da ne olaylar, ne ahlaksızlıklar yaşanıyor, gayet iyi biliyorsunuz! Sonra ben, evimde, işimde oryantal yapıyorum diye, g...tümü sallıyorum diye 'ahlaksız' mı oluyorum! Niyeee? Benim g...tüm büyük çünkü, bir de sallayınca ööff, en büyük edepsiz benim."
Sarıoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:
"Başkaları gibi yalakalıkla iş yapacağıma, olduğu mevki için, birilerine yaranmak adına kendi hayatının kararlarını başkalarının iki dudağı arasına ve parasına bırakanlara karşı, ben g...tümle dans ediyorum ya, bin kere daha şerefliyim, on bin kere daha kıymetli benim hayatım. Siz adamına göre oynamaya devam edin, g...t benim, kendi istediğim gibi oynamaya devam ederim."
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