<p>Geçtiğimiz aylarda oryantal yaptığı bir videosunu sosyal medyada paylaşması sebebiyle eleştiri konusu olan ve Habertürk Televizyonu'ndaki görevinden alınan Hande Sarıoğlu, şu anda çalıştığı YouTube kanalında yaptığı programın ve paylaşımlarının eleştirilmesi üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.</p>
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Geçtiğimiz aylarda oryantal yaptığı bir videosunu sosyal medyada paylaşması sebebiyle eleştiri konusu olan ve Habertürk Televizyonu'ndaki görevinden alınan Hande Sarıoğlu, şu anda çalıştığı YouTube kanalında yaptığı programın ve paylaşımlarının eleştirilmesi üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

<p>Sarıoğlu, kendisini eleştirenlere tepki gösterdi:</p><p>"Bu ülkede 11 yıldır şerefimle, namusumla, karakterimle, duruşumla sunuculuk ve spikerlik yapıyorum. Bütün çalıştığım, toplantı yaptığım kanallar, kurumlar, yöneticiler, yapımcılar çok iyi bilir benim karakterimi. Siz çok biliyorsunuz ya hani, bunu da düşünmüşsünüzdür, acaba bu kızın hayatında neden kimse yok? Lüks arabalar, evler, tatiller?"</p>
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Sarıoğlu, kendisini eleştirenlere tepki gösterdi:

"Bu ülkede 11 yıldır şerefimle, namusumla, karakterimle, duruşumla sunuculuk ve spikerlik yapıyorum. Bütün çalıştığım, toplantı yaptığım kanallar, kurumlar, yöneticiler, yapımcılar çok iyi bilir benim karakterimi. Siz çok biliyorsunuz ya hani, bunu da düşünmüşsünüzdür, acaba bu kızın hayatında neden kimse yok? Lüks arabalar, evler, tatiller?"

<p>"Bunlara ulaşmak benim gibi g...t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki şu ortamda! Benim adımı bir kere bir ahlaksız haberle duydunuz mu? Bir futbolcu, bir yönetici, evli ama zengin olması yeterli bir adamla gördünüz mü beni! Yapamaz mıyım ulan! En alasını yapamaz mıyım bu g...ümle!"</p>
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"Bunlara ulaşmak benim gibi g...t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki şu ortamda! Benim adımı bir kere bir ahlaksız haberle duydunuz mu? Bir futbolcu, bir yönetici, evli ama zengin olması yeterli bir adamla gördünüz mü beni! Yapamaz mıyım ulan! En alasını yapamaz mıyım bu g...ümle!"

<p>32 yaşındaki sunucu, sözlerine şöyle devam etti:</p><p>"Siz her gün bu ülkede 'sabah kuşağı' dediğimiz kadın programlarında; o 'Köylü milletin efendisidir' dediğimiz Anadolu’da ne olaylar, ne ahlaksızlıklar yaşanıyor, gayet iyi biliyorsunuz! Sonra ben, evimde, işimde oryantal yapıyorum diye, g...tümü sallıyorum diye 'ahlaksız' mı oluyorum! Niyeee? Benim g...tüm büyük çünkü, bir de sallayınca ööff, en büyük edepsiz benim."</p>
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32 yaşındaki sunucu, sözlerine şöyle devam etti:

"Siz her gün bu ülkede 'sabah kuşağı' dediğimiz kadın programlarında; o 'Köylü milletin efendisidir' dediğimiz Anadolu’da ne olaylar, ne ahlaksızlıklar yaşanıyor, gayet iyi biliyorsunuz! Sonra ben, evimde, işimde oryantal yapıyorum diye, g...tümü sallıyorum diye 'ahlaksız' mı oluyorum! Niyeee? Benim g...tüm büyük çünkü, bir de sallayınca ööff, en büyük edepsiz benim."

<p>"Ellerinde klavye, tek yaptıkları şey sahte hesap açarak kadın vücudu üstünden salya akıtmak olan millet mi bana 'edepsiz' diyecek! Yok yaa, gözünüzün içine baka baka g...tümü sallamaya devam ederek en büyük g...t muhabbetini yine ben yaparım."</p>
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"Ellerinde klavye, tek yaptıkları şey sahte hesap açarak kadın vücudu üstünden salya akıtmak olan millet mi bana 'edepsiz' diyecek! Yok yaa, gözünüzün içine baka baka g...tümü sallamaya devam ederek en büyük g...t muhabbetini yine ben yaparım."

<p>Sarıoğlu, yaptığı işin kimseye zararı olmadığını savundu:</p><p>"Kimseye zararım olmadan yaptığım eğlenceli sunumumun da, dansımın da, g...tümün de ayıbı mı var ulan! Ayıbı siz kendi yediğiniz b...klardan iyi bilirsiniz. Herkes kendi g...üne baksın. Benim g...üm sizin yaşantılarınız için fazla şerefli."</p>
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Sarıoğlu, yaptığı işin kimseye zararı olmadığını savundu:

"Kimseye zararım olmadan yaptığım eğlenceli sunumumun da, dansımın da, g...tümün de ayıbı mı var ulan! Ayıbı siz kendi yediğiniz b...klardan iyi bilirsiniz. Herkes kendi g...üne baksın. Benim g...üm sizin yaşantılarınız için fazla şerefli."

<p>Sarıoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:</p><p>"Başkaları gibi yalakalıkla iş yapacağıma, olduğu mevki için, birilerine yaranmak adına kendi hayatının kararlarını başkalarının iki dudağı arasına ve parasına bırakanlara karşı, ben g...tümle dans ediyorum ya, bin kere daha şerefliyim, on bin kere daha kıymetli benim hayatım. Siz adamına göre oynamaya devam edin, g...t benim, kendi istediğim gibi oynamaya devam ederim."</p>
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Sarıoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Başkaları gibi yalakalıkla iş yapacağıma, olduğu mevki için, birilerine yaranmak adına kendi hayatının kararlarını başkalarının iki dudağı arasına ve parasına bırakanlara karşı, ben g...tümle dans ediyorum ya, bin kere daha şerefliyim, on bin kere daha kıymetli benim hayatım. Siz adamına göre oynamaya devam edin, g...t benim, kendi istediğim gibi oynamaya devam ederim."

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