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"Bunlara ulaşmak benim gibi g...t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki şu ortamda! Benim adımı bir kere bir ahlaksız haberle duydunuz mu? Bir futbolcu, bir yönetici, evli ama zengin olması yeterli bir adamla gördünüz mü beni! Yapamaz mıyım ulan! En alasını yapamaz mıyım bu g...ümle!"