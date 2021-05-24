Kenan Karaman'dan veda mesajı
Kenan Karaman sosyal medya hesabından Düsseldorf'a veda mesajı yayımladı.
Kenan Karaman sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj ile takımı Fortuna Düsseldorf'a veda etti.
Bundesliga 2'de Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli oyuncumuz Kenan Karaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulübüne veda etti. Kenan Karaman Düsseldorf'ta oynadığı 28 maçta 7 gol 2 asist üretti.
Karaman, yayımladığı mesajda "Hoşçakal deme vakti. Yoluma başka yerde devam edeceğim. Tüm taraftarlara, personele ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Burada çok heyecan verici üç yıl geçirdim ve hem kişisel hem de atletik olarak olgunlaştım. Kulübün geleceği için en iyisini ve takımın bir an önce Bundesliga'ya dönmesini diliyorum." dedi.
İşte milli futbolcumuzun sosyal medya paylaşımı:
DANKE FORTUNA @f95— Kenan Karaman (@karamank26) May 24, 2021
Es ist an der Zeit Abschied zu nehmen. Mein Weg geht woanders weiter. Ich hätte mich gerne mit dem Aufstieg verabschiedet, leider hat das nicht geklappt. Ich möchte mich bei allen Fans, dem Staff und meinen Mitspielern bedanken. pic.twitter.com/jlyHn3WcL8
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