Kenan Karaman'dan veda mesajı

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 11:17

Kenan Karaman sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj ile takımı Fortuna Düsseldorf'a veda etti.

Bundesliga 2'de Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli oyuncumuz Kenan Karaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulübüne veda etti. Kenan Karaman Düsseldorf'ta oynadığı 28 maçta 7 gol 2 asist üretti.

Karaman, yayımladığı mesajda "Hoşçakal deme vakti. Yoluma başka yerde devam edeceğim. Tüm taraftarlara, personele ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Burada çok heyecan verici üç yıl geçirdim ve hem kişisel hem de atletik olarak olgunlaştım. Kulübün geleceği için en iyisini ve takımın bir an önce Bundesliga'ya dönmesini diliyorum." dedi.

İşte milli futbolcumuzun sosyal medya paylaşımı: