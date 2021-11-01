Hangi parti seçmeni hangi marketten alışveriş yapıyor?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yapmış. Market çıkışında açıklama yapan Erdoğan, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun" ifadelerini kullanmıştı.
Halkın yüzde 41.7'si BİM, A101 gibi marketlerinden alışveriş yaptığını açıklarken, bakkal ve manavdan alışveriş yapanların oranı yüzde 26.8, diğer marketlerden alışveriş yapanların oranı ise yüzde 12.9 oldu. Yapılan ankette soruya "En uygun yerden" diye cevap verenlerin oranı yüzde 2.8 olurken, pazardan alışveriş yaptığını açıklayanların oranı ise yüzde 2.7 oldu.
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