Hangi parti seçmeni hangi marketten alışveriş yapıyor?

Halkın yüzde 41.7'si BİM, A101 gibi marketlerinden alışveriş yaptığını açıklarken, bakkal ve manavdan alışveriş yapanların oranı yüzde 26.8, diğer marketlerden alışveriş yapanların oranı ise yüzde 12.9 oldu. Yapılan ankette soruya "En uygun yerden" diye cevap verenlerin oranı yüzde 2.8 olurken, pazardan alışveriş yaptığını açıklayanların oranı ise yüzde 2.7 oldu.