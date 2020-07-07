<p>Anadolu Ajansı'nın sular altında kalan 12 bin yıllık kültürel miras Hasankeyf hakkında yaptığı haber tepkilere neden oldu.&nbsp; "Hasankeyf yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor" ifadesine yer verilen haberde Hasankeyf'in betona bulanmış hali açıkça görüldü.<br></p>
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Anadolu Ajansı'nın sular altında kalan 12 bin yıllık kültürel miras Hasankeyf hakkında yaptığı haber tepkilere neden oldu.  "Hasankeyf yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor" ifadesine yer verilen haberde Hasankeyf'in betona bulanmış hali açıkça görüldü.

<p>Anadolu Ajansı 12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf'in Ilısu Barajı nedeniyle sular altında bırakmasının ardından yeni haline ilişkin fotoğrafların yer aldığı bir haber servis etti.<br></p>
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Anadolu Ajansı 12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf'in Ilısu Barajı nedeniyle sular altında bırakmasının ardından yeni haline ilişkin fotoğrafların yer aldığı bir haber servis etti.

<p>Ilısu Barajı’nın yok ettiği 12 bin yıllık tarihi antik kent Hasankeyf'in yeni hali tarihe yapılan katliamı ortaya koydu.&nbsp;</p><p>AA'nın söz konusu haberi New York Times gazetesinin ‘‘Erdoğan’ın değişim hırsının kurbanları’’ başlığıyla yayınladığı Hasankeyf haberinden sonra servis etmesi de dikkat çekti.</p>
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Ilısu Barajı’nın yok ettiği 12 bin yıllık tarihi antik kent Hasankeyf'in yeni hali tarihe yapılan katliamı ortaya koydu. 

AA'nın söz konusu haberi New York Times gazetesinin ‘‘Erdoğan’ın değişim hırsının kurbanları’’ başlığıyla yayınladığı Hasankeyf haberinden sonra servis etmesi de dikkat çekti.

<p>Sosyal medyada Hasankeyf'in yeni ve eski halini gösteren fotoğraflar paylaşılarak, yapılan değişikliğe büyük tepki gösterildi.<br></p>
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Sosyal medyada Hasankeyf'in yeni ve eski halini gösteren fotoğraflar paylaşılarak, yapılan değişikliğe büyük tepki gösterildi.

<p>Haberde Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç'un açıklamalarına yer verildi.&nbsp;</p><p>Kaymakam Koç, DSİ'nin tarihi ve kültürel eserlerin taşındığı arkeopark alanının çevre düzenlemesiyle ilgili projeyi ihale ettiğini belirterek şunları kaydetti:</p>
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Haberde Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç'un açıklamalarına yer verildi. 

Kaymakam Koç, DSİ'nin tarihi ve kültürel eserlerin taşındığı arkeopark alanının çevre düzenlemesiyle ilgili projeyi ihale ettiğini belirterek şunları kaydetti:

<p>"Bölgenin incisi' diyebileceğimiz bir Hasankeyf ile misafirlerimizi ağırlayacağız. Burada yamaç paraşütünü de faaliyete alacağız. İlgili spor kulüplerimiz burada gösteri uçuşları yapacak. Mevcut Hasankeyf'in su altında kalmayan güzelliklerinden ağlayan mağarası, şelalesi, Şahap Vadisi, Saha Vadisi, Atlıhan ve diğer güzergahtaki doğal güzellikler, trekking ile ilgilenen, doğa yürüyüşünü sevenlerin ilgisini çekecek alanlar var. Ziyaretçilerimiz bu faaliyetlerden memnuniyetle ayrılacak."<br></p>
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"Bölgenin incisi' diyebileceğimiz bir Hasankeyf ile misafirlerimizi ağırlayacağız. Burada yamaç paraşütünü de faaliyete alacağız. İlgili spor kulüplerimiz burada gösteri uçuşları yapacak. Mevcut Hasankeyf'in su altında kalmayan güzelliklerinden ağlayan mağarası, şelalesi, Şahap Vadisi, Saha Vadisi, Atlıhan ve diğer güzergahtaki doğal güzellikler, trekking ile ilgilenen, doğa yürüyüşünü sevenlerin ilgisini çekecek alanlar var. Ziyaretçilerimiz bu faaliyetlerden memnuniyetle ayrılacak."

<p>Koç'un "40-50 milyon liralık ekonomik büyüklük hedefliyoruz" sözleri de Hasankeyf'in rant uğruna nasıl kurban edildiğini ortaya koydu: "Biz yıllık 40-50 milyon liralık ekonomik büyüklüğe ulaşacağımızı hedefliyoruz. Tabii ki buradaki ekonomik aktivitenin olumlu geri dönüşümünün buradaki Hasankeyf halkı ve yatırımcılar için olacağını, buranın gelişmesine ve örnek bir turizm merkezi olmasında etkili olacağına inanıyoruz. Hasankeyf'in, önemli bir tarihi ve turistik merkez olma aşamasında çok iyi bir yere geleceğine inanıyoruz. Buradaki çevre düzenlemesi de bittiğinde eski ile yeninin birleştirildiği ve kendi hafızasını koruyan bir Hasankeyf'i görmüş olacağız."<br></p>
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Koç'un "40-50 milyon liralık ekonomik büyüklük hedefliyoruz" sözleri de Hasankeyf'in rant uğruna nasıl kurban edildiğini ortaya koydu: "Biz yıllık 40-50 milyon liralık ekonomik büyüklüğe ulaşacağımızı hedefliyoruz. Tabii ki buradaki ekonomik aktivitenin olumlu geri dönüşümünün buradaki Hasankeyf halkı ve yatırımcılar için olacağını, buranın gelişmesine ve örnek bir turizm merkezi olmasında etkili olacağına inanıyoruz. Hasankeyf'in, önemli bir tarihi ve turistik merkez olma aşamasında çok iyi bir yere geleceğine inanıyoruz. Buradaki çevre düzenlemesi de bittiğinde eski ile yeninin birleştirildiği ve kendi hafızasını koruyan bir Hasankeyf'i görmüş olacağız."

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