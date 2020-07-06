Hasankeyf New York Times’ın manşetinde: ‘‘Erdoğan’ın değişim hırsının kurbanları’’

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 22:42

Ilısu Barajı’nın yok ettiği 12 bin yıllık tarihi antik kent Hasankeyf ve milyonlarca canlıya sahip Dicle Vadisi, ABD’nin en yüksek tirajlı gazetelerinden olan New York Times’in manşetine taşındı. Gazetenin İstanbul Büro Şefi Carltta Gall’ın imzası taşıyan “Refah için tarihi bir hazineyi batırmak” başlıklı haber gazetenin ilk sayfasında yerini aldı.

‘ERDOĞAN’IN DEĞİŞİM HIRSININ KURBANLARI’

Haberde, “Bugün vadi sular altında ve 70 bin kişi yerinden oldu” ifadeleri yer alırken, Hasankeyf’te yaşananların “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın değişim hırsının kurbanları” olarak vurgulandı. Tüm itirazlara rağmen Erdoğan’ın “mega projesi” olarak nitelendirilen Ilısu Barajı’ndan gelen suların kenti yutmaya başladığına dikkat çekilen haberde, bölgede yaşayanların fikrinin alınmadığı; arkeolog ve çevrecilerin sözlerine kulak verilmediği de belirtildi.

‘VADİNİN YOK OLMASINA SİNİRLİ’

Birçok arkeolog ve çevrecinin vadinin yok olmasına sinirli olduğu da aktarılan haberde projeye karşı tepkili olanların Hasankeyf’i kurtarma çabasının “Erdoğan’ın artan otoriterliği karşısında yıkıldığı” ifade edildi. Haberde NYT gazetesi foto muhabiri Mauricio Lima’nın fotoğrafladığı Hasankeyf’in durumu aktarıldı. Haberde yetkililerin emriyle birçok evin yıkıldığı ABD’li okuyucuya aktarılırken, yerinden olanlar için yeni bir kasaba inşa edildiğini, ancak birçok kişinin bu evleri “sevimsiz” bulduğu belirtildi.

‘YÜREĞİMİZ YANIYOR’

Gazete bugün sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında da “Yüreğimiz yanıyor” ifadesini kullandı. Yok edilen Hasankeyf’e ilişkin etkileyici fotoğrafların kullanıldığı haberde, bölgenin neolitik dönemlerden beri yaşadığı düşünülen arkeolojik bir yerleşim olduğuna dikkat çekilerek, “Ülkenin cumhurbaşkanı ekonomik kalkınma için yöreyi su altına bırakana kadar binlerce aile orada yaşıyordu” denildi.