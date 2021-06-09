<p>Avrupa Dış İlişkiler Konseyi’nin (ECFR) anketinde dikkat çeken sonuçlar çıktı.&nbsp; Araştırmaya göre Avrupalılar; Türkiye’yi Avrupa Birliği’nin (AB) stratejik ortağı veya müttefiki değil ‘hasmı’ olarak görüyor.<br></p>
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Avrupa Dış İlişkiler Konseyi’nin (ECFR) anketinde dikkat çeken sonuçlar çıktı.  Araştırmaya göre Avrupalılar; Türkiye’yi Avrupa Birliği’nin (AB) stratejik ortağı veya müttefiki değil ‘hasmı’ olarak görüyor.

<p><strong>"RUSYA VEYA ÇİN'DEN DAHA CİDDİ TEHDİT"</strong></p><p>Nisan'da&nbsp; Avrupa’nın 12 ülkesinde 17 bin 231 kişiyle düzenlenen ankete katılanların dörtte birine göre Türkiye, AB için Rusya veya Çin’den daha ciddi bir tehdit unsuru.</p>
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"RUSYA VEYA ÇİN'DEN DAHA CİDDİ TEHDİT"

Nisan'da  Avrupa’nın 12 ülkesinde 17 bin 231 kişiyle düzenlenen ankete katılanların dörtte birine göre Türkiye, AB için Rusya veya Çin’den daha ciddi bir tehdit unsuru.

<p><strong>YALNIZCA YÜZDE 4</strong></p><p>Katılımcıların çoğu, Çin ve Rusya’yı stratejik ortak olarak gördüğünü belirtirken, Türkiye’ye aynı gözle bakanların oranı yüzde 25. Türkiye’yi ortak değerlere ve çıkarlara sahip müttefik olarak görenlerin oranı ise yalnızca yüzde 4.</p>
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YALNIZCA YÜZDE 4

Katılımcıların çoğu, Çin ve Rusya’yı stratejik ortak olarak gördüğünü belirtirken, Türkiye’ye aynı gözle bakanların oranı yüzde 25. Türkiye’yi ortak değerlere ve çıkarlara sahip müttefik olarak görenlerin oranı ise yalnızca yüzde 4.

<p><strong>"BİRLİĞİN BAŞ HASMI"</strong></p><p>Fransa’dan ankete katılanların yüzde 53’ü ve Almanya’dan katılanların yüzde 52’si Türkiye’yi ‘birliğin baş hasmı’ olarak tanımladı.<br></p>
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"BİRLİĞİN BAŞ HASMI"

Fransa’dan ankete katılanların yüzde 53’ü ve Almanya’dan katılanların yüzde 52’si Türkiye’yi ‘birliğin baş hasmı’ olarak tanımladı.

<p>Türkiye’yi doğrudan hasım olarak görenlerin oranı Hollanda’da yüzde 45, Danimarka’da yüzde 42 ve İsveç’te yüzde 40 düzeyinde.</p>
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Türkiye’yi doğrudan hasım olarak görenlerin oranı Hollanda’da yüzde 45, Danimarka’da yüzde 42 ve İsveç’te yüzde 40 düzeyinde.

<p>Çoğunluk, insan hakları, hukukun üstünlüğü veya demokratik değerleri ihlal ettiğinde AB’nin Türkiye’yi eleştirmeyi sürdürmesinden yana.</p>
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Çoğunluk, insan hakları, hukukun üstünlüğü veya demokratik değerleri ihlal ettiğinde AB’nin Türkiye’yi eleştirmeyi sürdürmesinden yana.

<p><strong>İHLALLER</strong></p><p>Türkiye’deki ihlaller konusunda Hollanda (yüzde 69), Avusturya (yüzde 66), Almanya (yüzde 63), Danimarka (yüzde 63), İsveç (yüzde 61) diğer ülkelerden daha güçlü bir duruş görmek istiyor.</p>
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İHLALLER

Türkiye’deki ihlaller konusunda Hollanda (yüzde 69), Avusturya (yüzde 66), Almanya (yüzde 63), Danimarka (yüzde 63), İsveç (yüzde 61) diğer ülkelerden daha güçlü bir duruş görmek istiyor.

<p><strong>"ENDİŞE VERİCİ"</strong></p><p>Çin, Rusya, Hindistan ve Japonya’nın aksine Türkiye’nin bir NATO üyesi olduğu düşünüldüğünde söz konusu bulgular ‘endişe verici’ olarak yorumlandı.</p>
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"ENDİŞE VERİCİ"

Çin, Rusya, Hindistan ve Japonya’nın aksine Türkiye’nin bir NATO üyesi olduğu düşünüldüğünde söz konusu bulgular ‘endişe verici’ olarak yorumlandı.

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