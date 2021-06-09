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"RUSYA VEYA ÇİN'DEN DAHA CİDDİ TEHDİT"

Nisan'da Avrupa’nın 12 ülkesinde 17 bin 231 kişiyle düzenlenen ankete katılanların dörtte birine göre Türkiye, AB için Rusya veya Çin’den daha ciddi bir tehdit unsuru.