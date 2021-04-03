Rusya’nın Çin sınırına yakın Blagoveshchensk kentinde, bir hastanede dün çıkan yangın sırasında hastanedeki doktorlar açık kalp ameliyatına devam etti. Yetkililer, 120 kişinin tahliye edildiğini, can kaybı ya da yaralanma olmadığını açıklarken; yangına rağmen ameliyatı yapan tıbbi ekibe ödül verilmesi için değerlendirme yapıldığı açıklandı.
ÖDÜL VERİLMESİ İÇİN DEĞERLENDİRİLİYOR
Amur Bölge Valisi Vasily Orlov, yangını söndürdükleri için itfaiye ekibine ve cerrahi ekibin profesyonelliğine övgüde bulundu. Orlov, tıbbi ekibin ödül için değerlendirildiklerini belirtti. Yanan hastanenin bölgedeki uzman kardiyoloji ünitesine sahip tek hastane olduğu ifade edildi. Rusya Acil Durum Bakanlığı, hastanenin 1907'de çarlık döneminde inşa edildiğini ve yangının ahşap tavanda hızla yayıldığını açıkladı. Yangının elektrik kablolarındaki kısa devreden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerine durulduğu bildirildi.
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