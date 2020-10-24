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Çam, Soyer'e İzmir'i simgeleyen 9 Eylül Vapuru'nun sulu boya çalışmasını hediye etti. Bu anlamlı hediye için Çam'a teşekkür eden Neptün Soyer, sanatçının her bir çalışmasının çok kıymetli olduğunu belirtti. Ömer Çam'ın "Hey İzmirli" karikatür sergisi 15 Kasım tarihine kadar gezilebilecek.