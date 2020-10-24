İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde grafik tasarımcı olarak görev yapan karikatürist Ömer Çam'ın "Hey İzmirli" isimli sergisi, Büyükşehir Belediyesi Şato Kütüphanesi'nde açıldı. Katıldığı pek çok ulusal ve uluslararası yarışmada kazandığı ödüllerle adından söz ettiren Çam'ın 50 eserden oluşan İzmir ve çevresi temalı karikatür sergisinin açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve eşi Müyesser Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşit liği Komisyonu Başkanı Av. Nilay Kökkılınç, belediye bürokratları, çalışma arkadaşları ve sanatseverler katıldı.
Ömer Çam kimdir?
1965 yılında Selçuk’ta doğan Ömer Çam, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nden mezun oldu. Karikatüre 1978 yılında başlayan Çam’ın ilk karikatürü dönemin popüler mizah dergisi GırGır’da yayımlandı. Çeşitli mizah dergilerinde karikatürleri ve çizgi romanları yayımlanan Çam’ın ulusal ve uluslararası yarışmalarda çok sayıda ödülü bulunuyor.
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