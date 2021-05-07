4

SİYAH MANTAR EN ÇOK KİMLERDE GÖRÜLÜYOR?

Gogia, “Bu hastalık yüksek veya kontrol edilemeyen şekere sahip olan kişilerde görülür. Her gün en azından bir siyah mantar vakası görüyoruz” dedi.

Independent’ın haberinde geçtiğimiz yıl aynı dönemdeki 15 gün içinde ülke genelinde 12 vakanın görüldüğü bildirilirken, sadece Delhi’deki, Sir Ganga Ram Hastanesi’nde iki gün içerisinde 6 vakanın görüldüğünün altı çizildi.

Bunun sadece tek bir hastanede görüldüğü aktarılırken siyah mantar hastalığının görme kaybına neden olabildiği, tedavi sırasında ise etkilenen bölgenin kesilebileceği belirtildi.