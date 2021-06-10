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BİR SONRAKİ GÜN ŞİŞLİ'DE ÇANTA ÇALMAYA TEŞEBBÜS EDİNCE YAKAYI ELE VERDİLER

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri İstinye'deki hırsızlığı araştırırken bir sonraki gün Şişli'de benzer bir hırsızlık girişiminin yaşandığı bilgisini aldı.

Yapılan incelemede her iki olayı gerçekleştiren kişilerin birlikte 2 Haziran günü Rusya'dan İstanbul'a gelen Rusya Federasyonu yurttaşı Ivan Fufaev ile Sergei Chernikov olduklarını tespit etti. Zanlıların kaldıkları rezidansa baskın yapan polis her iki şüpheliyi de yakaladı. Rezidansta yapılan aramada çalınan çanta tavan arasına saklanmış olarak bulundu.

RUS HIRSIZLAR TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yaptıkları hırsızlık güvenlik kamerasına yansıyan ve kaldıkları rezidansta çaldıkları çanta ile birlikte yakalanan Rus hırsızlar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.