Hokkabaz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi ödülleri aldı?
Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı Hokkabaz yine Cem Yılmaz’ın Ali Taner Baltacı ile birlikte yönettiği sinema filmidir. Filmde, bir hokkabaz (İskender) ve yardımcısının (Maradona) turne sırasında yaşadıkları maceralar anlatılıyor. Hokkabaz filmi konusu nedir? Hokkabaz filmi oyuncuları kimler? Hokkabaz filmi hangi ödülleri aldı?
İşte Hokkabaz filmi hakkında tüm ayrıntılar...
HOKKABAZ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Cem Yılmaz'ın ticari komedi filmi yerine daha çok Avrupa sineması örneklerine benzeyen sevimli dramatik bir deneme ile beyazperdeye çıktığı bu filmde, çocukluğundan beri sihirli şeylere ilgili duymuş olan İskender, dikiş tutturamamış genç bir adamdır. Israrla kendisinin bir sihirbaz olduğunu iddia etse de, yakın arkadaşı ve yoldaşı Maradona haricinde hiç kimse bunu kabul etmez ve küçümseyerek onun bir hokkabaz olduğunu iddia ederler.
İskender’in babası Sait de, evladından utanmaktadır. Oğlunu hiçbir zaman takdir etmez, çünkü o da oğlunun yaptığı işten gurur duymamaktadır. Mecburi nedenlerden ötürü, İstanbul’dan kaçarcasına turneye çıkmak zorunda kalan ikili, yanlarına Sait’i de almak zorunda kalırlar. Baba ve oğul, bu turne sayesinde biraz olsun yakınlaşsa da, yaşanacak birbirinden ilginç olaylar, her şeyin farklı bir seyirde gitmesine neden olacaktır.
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