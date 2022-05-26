Hokkabaz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, hangi ödülleri aldı?

cumhuriyet.com.tr
26 Mayıs 2022 Perşembe, 02:01
<p><strong>Cem Yılmaz'ın </strong>senaryosunu yazdığı <strong>Hokkabaz </strong>yine Cem Yılmaz’ın Ali Taner Baltacı ile birlikte yönettiği sinema filmidir. Filmde, bir hokkabaz (İskender) ve yardımcısının (Maradona) turne sırasında yaşadıkları maceralar anlatılıyor. Hokkabaz filmi konusu nedir? Hokkabaz filmi oyuncuları kimler? Hokkabaz filmi hangi ödülleri aldı?</p> <p>İşte Hokkabaz filmi hakkında tüm ayrıntılar...</p>

Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı Hokkabaz yine Cem Yılmaz’ın Ali Taner Baltacı ile birlikte yönettiği sinema filmidir. Filmde, bir hokkabaz (İskender) ve yardımcısının (Maradona) turne sırasında yaşadıkları maceralar anlatılıyor. Hokkabaz filmi konusu nedir? Hokkabaz filmi oyuncuları kimler? Hokkabaz filmi hangi ödülleri aldı?

İşte Hokkabaz filmi hakkında tüm ayrıntılar...

<p><strong>HOKKABAZ FİLMİ KONUSU NEDİR?</strong></p> <p>Cem Yılmaz'ın ticari komedi filmi yerine daha çok Avrupa sineması örneklerine benzeyen sevimli dramatik bir deneme ile beyazperdeye çıktığı bu filmde, çocukluğundan beri sihirli şeylere ilgili duymuş olan İskender, dikiş tutturamamış genç bir adamdır. Israrla kendisinin bir sihirbaz olduğunu iddia etse de, yakın arkadaşı ve yoldaşı Maradona haricinde hiç kimse bunu kabul etmez ve küçümseyerek onun bir hokkabaz olduğunu iddia ederler.</p>

HOKKABAZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Cem Yılmaz'ın ticari komedi filmi yerine daha çok Avrupa sineması örneklerine benzeyen sevimli dramatik bir deneme ile beyazperdeye çıktığı bu filmde, çocukluğundan beri sihirli şeylere ilgili duymuş olan İskender, dikiş tutturamamış genç bir adamdır. Israrla kendisinin bir sihirbaz olduğunu iddia etse de, yakın arkadaşı ve yoldaşı Maradona haricinde hiç kimse bunu kabul etmez ve küçümseyerek onun bir hokkabaz olduğunu iddia ederler.

<p>İskender’in babası Sait de, evladından utanmaktadır. Oğlunu hiçbir zaman takdir etmez, çünkü o da oğlunun yaptığı işten gurur duymamaktadır. Mecburi nedenlerden ötürü, İstanbul’dan kaçarcasına turneye çıkmak zorunda kalan ikili, yanlarına Sait’i de almak zorunda kalırlar. Baba ve oğul, bu turne sayesinde biraz olsun yakınlaşsa da, yaşanacak birbirinden ilginç olaylar, her şeyin farklı bir seyirde gitmesine neden olacaktır.</p>

İskender’in babası Sait de, evladından utanmaktadır. Oğlunu hiçbir zaman takdir etmez, çünkü o da oğlunun yaptığı işten gurur duymamaktadır. Mecburi nedenlerden ötürü, İstanbul’dan kaçarcasına turneye çıkmak zorunda kalan ikili, yanlarına Sait’i de almak zorunda kalırlar. Baba ve oğul, bu turne sayesinde biraz olsun yakınlaşsa da, yaşanacak birbirinden ilginç olaylar, her şeyin farklı bir seyirde gitmesine neden olacaktır.

<p><strong>HOKKABAZ FİLMİ OYUNCULARI</strong></p> <p>*Cem Yılmaz (İskender Tünaydın)</p> <p>*Mazhar Alanson (Sait Tünaydın)</p> <p>*Özlem Tekin (Fatma Nur Gaye Türksönmez)</p> <p>*Tuna Orhan (Maradona - Orhan Direk)</p> <p>*Tuncer Salman (Aslan Türksönmez)</p>

HOKKABAZ FİLMİ OYUNCULARI

*Cem Yılmaz (İskender Tünaydın)

*Mazhar Alanson (Sait Tünaydın)

*Özlem Tekin (Fatma Nur Gaye Türksönmez)

*Tuna Orhan (Maradona - Orhan Direk)

*Tuncer Salman (Aslan Türksönmez)

<p>*Kemal İnci (Cemal Ağa)</p> <p>*Gürgen Öz (Erkut)</p> <p>*Caner Alkaya (Samidin)</p> <p>*Ayçe Abana (Nuran Denizgünü)</p> <p>*Bahtiyar Engin (Gazanfer Denizgünü)</p> <p>*Ozan Uygun (İskender 8 yaş)</p> <p>*Onuryay Evrentan (Sibel)</p>

*Kemal İnci (Cemal Ağa)

*Gürgen Öz (Erkut)

*Caner Alkaya (Samidin)

*Ayçe Abana (Nuran Denizgünü)

*Bahtiyar Engin (Gazanfer Denizgünü)

*Ozan Uygun (İskender 8 yaş)

*Onuryay Evrentan (Sibel)

<p>*Suat Önen (Doktor)</p> <p>*Selim Erdoğan (Sabahattin)</p> <p>*Gamze Demirbilek (Aynur)</p> <p>*Sennur Kaya (Emine)</p> <p>*Ali Sarıbaş (Mandacı Ali)</p> <p>*Orhan Eşkin</p> <p>*Müfit Aytekin</p> <p>*Ezgi Mola (Hemşire)</p>

*Suat Önen (Doktor)

*Selim Erdoğan (Sabahattin)

*Gamze Demirbilek (Aynur)

*Sennur Kaya (Emine)

*Ali Sarıbaş (Mandacı Ali)

*Orhan Eşkin

*Müfit Aytekin

*Ezgi Mola (Hemşire)

<p>*Metin Keçeci (Çoban)</p> <p>*Can Yılmaz (Göz doktoru)</p> <p>*Suat Önen (Doktor)</p> <p>*Seyhan Kaya (Polis)</p> <p>*Fevzi Müftüoğlu (Bakkal çırağı)</p> <p>*Yağmur Akpınar (Yağmur Denizgünü)</p> <p>*Bengisu Özkaya (Ece Denizgünü)</p>

*Metin Keçeci (Çoban)

*Can Yılmaz (Göz doktoru)

*Suat Önen (Doktor)

*Seyhan Kaya (Polis)

*Fevzi Müftüoğlu (Bakkal çırağı)

*Yağmur Akpınar (Yağmur Denizgünü)

*Bengisu Özkaya (Ece Denizgünü)

<p>*Şinasi Yurtsever (Jandarma)</p> <p>*Tevfik Yapıcı (Ellez Usta)</p> <p>*Funda Cansever</p> <p>*Levent İntepe (Jandarma)</p> <p>*Bahri Beyat</p> <p>*İpek Bilgin</p>

*Şinasi Yurtsever (Jandarma)

*Tevfik Yapıcı (Ellez Usta)

*Funda Cansever

*Levent İntepe (Jandarma)

*Bahri Beyat

*İpek Bilgin

<p><strong>HOKKABAZ ÖDÜLLERİ</strong></p> <p>*18. Ankara Uluslararası Film Festivali, Ulusal Uzun Film Yarışması "Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu" Ödülü (Tuna Orhan)</p>

HOKKABAZ ÖDÜLLERİ

*18. Ankara Uluslararası Film Festivali, Ulusal Uzun Film Yarışması "Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu" Ödülü (Tuna Orhan)

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Sinema Cem Yılmaz Komedi Filmi

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