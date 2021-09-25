Horoztepe Höyüğü, 67 yıl aradan sonra yeniden kazılıyor

'TUNÇ ÇAĞI'NIN AYDINLATILMASI İÇİN ÖNEMLİ ALAN'

Horoztepe'nin Türkiye'nin en önemli arkeolojik sit alanlarından biri olduğunu söyleyen arkeolog Doç. Dr. Sinan Ünlüsoy da şunları söyledi:

"Biz de Horoztepe üzerinde araştırmalar yapmak üzere Erbaa'ya gelmiş bulunmaktayız. Burası ilk önemli araştırmaların gerçekleştirildiği ve yine ilk önemli buluntuların ele geçtiği bir yer.

Burası Türkiye'deki arkeoloji tarihi açısından önemli bir yer. Aynı zamanda burada Anadolu'nun Tunç Çağı'nı aydınlatması açısından oldukça önemli bir alan olarak dikkati çeken bir yerdeyiz.

Biz şu anda her arkeolojik çalışmada olduğu gibi alanın topoğrafik haritasının çıkartılması, yüzey şekillerinin anlaşılması amacıyla bir haritalandırma, 3 boyutlu modelleme ve fotoğraflama çalışması yapıyoruz.

Biz buna arkeolojide yoğun yüzey araştırması adını veriyoruz. Yüzeyden veri toplayıp buranın tarihlendirilmesini amaçlıyoruz.

Bu çalışmanın sonrasında ise Kültür Bakanlığı izniyle bu bölgede daha önce 1954'te Tahsin Özgüç tarafından gerçekleştirilen ilk kazının ardından biz de buradaki Tunç Çağı'na ait buluntuları tekrar açığa çıkartmak için yeni bir kazı çalışması başlatmak istiyoruz."