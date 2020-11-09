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Daha önce 400’ü aşkın insansız test uygulanan Hyperloop için 500 milyon dolar yatırımla bir test ve onay merkezi kuruldu. Söz konusu merkezde sistemin güvenliği konusunda veriler toplanmasını sağlayacak.

Şirketin yaptığı öngörülere göre sistemin güvenlik onayını 2025 yılına kadar alması, 2030 yılında da ticari operasyonlarına başlaması bekleniyor.