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Dünya taşımacılığında bir çığır açması beklenen Virgin Hyperloop projesinde bir kritik aşama daha geride bırakıldı. Projede insanlı denemelerin ilki başarıyla gerçekleştirildi.
Virgin şirketler grubunun kurucusu milyarder iş adamı Richard Branson’ın taşımacılık kurallarını değiştirecek projesi Virgin Hyperloop’ta önemli bir gelişme yaşandı.
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Daha önce 400’ü aşkın insansız test uygulanan Hyperloop için 500 milyon dolar yatırımla bir test ve onay merkezi kuruldu. Söz konusu merkezde sistemin güvenliği konusunda veriler toplanmasını sağlayacak.
Şirketin yaptığı öngörülere göre sistemin güvenlik onayını 2025 yılına kadar alması, 2030 yılında da ticari operasyonlarına başlaması bekleniyor.
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