<p>İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Market Tedbirleri” konulu genelge gönderdi.</p><p> Genelgede, tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili usül ve esasların belirlenerek, valilere duyurulduğu hatırlatıldı.&nbsp;<br></p>
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İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Market Tedbirleri” konulu genelge gönderdi.

Genelgede, tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili usül ve esasların belirlenerek, valilere duyurulduğu hatırlatıldı. 

<p>Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:&nbsp;<br></p>
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Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan tedbirler şu şekilde sıralandı: 

<p>Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.<br></p>
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Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

<p>7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri&nbsp; (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.</p><p>Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.<br data-mce-bogus="1"></p>
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7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri  (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

<p>İçişleri'nin<strong> 'kapanma günlerinde, markette satışı yasaklanacak ürünler'</strong> genelgesinde <strong>tütün ve tütün ürünleri</strong>ne ilişkin bir madde bulunmuyor.</p><p><strong>Sigara</strong>nın satışına ilişkin bir açıklama da henüz gelmiş değil.</p>
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İçişleri'nin 'kapanma günlerinde, markette satışı yasaklanacak ürünler' genelgesinde tütün ve tütün ürünlerine ilişkin bir madde bulunmuyor.

Sigaranın satışına ilişkin bir açıklama da henüz gelmiş değil.

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