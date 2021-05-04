Son dakika... Online alışverişe de yasak gelecek mi? Bakanlık açıklama yaptı
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, marketlere getirilen yeni yasaklar hakkında açıklama yaptı.
İçişleri Bakanlığı, 81 ile gönderdiği genelgeyle kısıtlama süresince marketlere alkollü içkinin yanı sıra elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, tekstil, hırdavat gibi ürünlerin satışını da yasakladı. Sosyal medyada yasak kararına tepki yağdı.
Yasaklar hakkında İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'dan açıklama geldi.
"Düzenlemeler cumartesi pazar döneminde yaptığımız düzenlemedir. Tam kapanma sürecine yayıldı. Bu dinamik bir süreç yeni durumlar ve ihtiyaçlar karşısında yeni tedbirler alıyoruz" diye konuşan Çataklı, marketlere getirilen yeni yasaklarla ilgili olarak, "Buradaki temel amaç minumum yoğunluk ve en zaruri ihtiyaçların karşılanarak bu sürecin atlatılması" ifadelerini kullandı.
Çataklı, online alışverişlerle ilgili bir kısıtlamanın söz konusu olmadığını söyledi.
Video Haberler
- Şişli’de bu kadarına da pes dedirten görüntüler
- Giysi toplama kutusunda ölüm kalım savaşı kamerada
- Toplu taşımada ürküten görüntü
- Kısıtlamada kan donduran görüntüler!
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
- Şiddeti görüntüleyen muhabire, polis 'genelge var' dedi
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
En Çok Okunan Haberler
- Ceyhan'dan Sağlık Bakanlığı'na çağrı
- Süleyman Soylu dua etsin, seyirci yasağı var
- İmamoğlu’nun Suçlanan Elleri
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Tepkiler çığ gibi
- İmamoğlu'nun 'ellerine' soruşturma
- Terör örgütü lideri Gülen’den örgüte talimat
- Mısır ile 'dostum Sisi' dönemi! Türkiye adım attı
- Reuters'tan çarpıcı 'Türkiye' analizi
- Bayram ikramiyelerinin ödenme tarihi belli oldu
- 'Asker komutan tarafından öldürüldü' iddiası