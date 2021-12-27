İkizdere’den kurtarılan fidanlar İzmir’de hayat buldu

“Fidanlara gözümüz gibi bakacağız”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Yeni yıla girerken umut verdiniz, içimizde çiçekler açtırdınız. İki bin kilometre uzaktan gelecek için umutlanmamızı sağladınız. İkizdere Çevre Derneği Yönetim Kurulu üyesi Asuman Fazlıoğlu’nun çok güzel bir lafı var, ‘Ağaçlar ve kadınlar katledilmesin’ diyor. Sizin o direnişinizi her an yakından takip ettik. Yüreğimiz sizinle birlikte çarptı. Gücümüz yettiğince yanınızda olmaya gayret ettik. Bundan sonra da beraberliğimizin süreceğini biliyorum. Fidanlarınız artık bizim fidanlarımız, onlara gözümüz gibi bakacağız. Aslında bu çok sembolik bir şey, biz aslında bu fidanları geleceğe taşırken ağaç katliamına, doğa katliamına seyirci kalmayacağımızı da haykırmış oluyoruz hep beraber. Birbirimizin gücüne güç, sesine ses olmaya devam edeceğiz. Bu topra klar hepimizin, bizden sonra gelecek nesillerin de geleceğini aydınlatacak. Talan edilmesine, katledilmesine izin vermeyeceğiz” dedi ve en kısa sürede İkizdere’ye geleceğini ifade etti.