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SINAVIN BİRİNCİSİ

ABD’de devletin yılda bir kez üstün zekalı çocukları belirlemek için yaptığı “Regional Gifted Centers Admissions Testing” sınavına Eren’i devam ettiği James G. Blaine kreşindeki öğretmenleri yönlendirmiş. Eren, 3 bin 500 adayın yarıştığı sınavda ABD’nin üstün zekalılar eğitiminde en prestijli okuluna alınacak 28 kişi içinden birinci olmayı başardı.

OKULDAKİ İLK TÜRK

Sözcü'nün haberine göre, Edison Regional Gifted adlı üstün zekalılar okuluna şimdiye kadar kabul edilen ilk Türk olan Eren’in babası Erman Akdoğan, “ABD’de doğan Eren, 2 ile 4.5 yaş arasında Türkiye’deydi.