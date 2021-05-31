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‘OLACAĞI VARMIŞ’

Kazadan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Aksum, "Arkadaşlar talihsiz bir kaza geçirdim. Olacağı varmış. Görüntüleri izlediğimde kazanın büyük ölçekli olduğunu gördüm. Allah'a şükür hiçbir yerimde bir şey yok. Farkındaysanız kolumda küçük bir çizik var. Gördüğünüz gibi hiçbir yerimde bir şey yok. Bunu da atlatırız inşallah. İlginiz, sevginiz ve yazdığınız o güzel mesajlar için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yola devam merak etmeyin. Hepinizi çok seviyorum" diye konuştu.