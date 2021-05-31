KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan, Aksum’un kaza yaptığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Aksum’un kullandığı otomobilin refüje çarptıktan sonra takla atarak sürüklendiği ve otomobil tekerleğinin yerinden çıkarak savrulduğu görülüyor. Ayrıca takla atan aracın seyir halindeki bir minibüse çarptığı ve çevredekilerin panik anları da kameraya yansıdı.
‘OLACAĞI VARMIŞ’
Kazadan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Aksum, "Arkadaşlar talihsiz bir kaza geçirdim. Olacağı varmış. Görüntüleri izlediğimde kazanın büyük ölçekli olduğunu gördüm. Allah'a şükür hiçbir yerimde bir şey yok. Farkındaysanız kolumda küçük bir çizik var. Gördüğünüz gibi hiçbir yerimde bir şey yok. Bunu da atlatırız inşallah. İlginiz, sevginiz ve yazdığınız o güzel mesajlar için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yola devam merak etmeyin. Hepinizi çok seviyorum" diye konuştu.
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