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Ve sayısal anlamda bu yeterliliği elde ettiğimizde daha güvenceli bir yapıya sahip olacağız. Sadece bu değil; karadan, denizden, havadan birçok noktadan en etkin bir biçimde hizmetlerini aksamasız geliştirmesi ve ortaya koyması noktasında da bütün teknik hizmetlerin alınması, araçların yenilenmesi noktasında da en üstün, dünya çapında yatırımları yapma konusunda da kararlıyız.

"DESTEK OLUN, MESLEK OLALIM!"

İtfaiye teşkilatının, “Destek olun, meslek olalım” şeklindeki sloganlarından haberdar olduğunu belirten İmamoğlu, şu bilgileri verdi: Yani bu teşkilatımızın, sadece yangın anlarında, deprem anlarında, selde ya da bir kısım afet anlarında aklımıza gelmemesi lazım. Gerçekten itfaiye teşkilatımız bunu hak ediyor. Öylesine söylenmiş bir cümle ya da bir an bir afetle ortaya konmuş duygusal bir cümle değil.