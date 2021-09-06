7

Friends 10/8.9

Sitcom türündeki Friends dizisi, birbirinden farklı altı kişilik bir arkadaş grubunun New York'taki maceralarını anlatıyor. Zengin bir ailenin moda aşığı kızı Rachel, paleontolog Ross, kardeşi ve grubun temizlik takıntılı aşçısı Monica, oyunucu olmak için o denemeden bu denemeye koşan çapkın Joey, ne iş yaptığı bilinmeyen grubun en sarkastiği Chandler ve vejeteryan, batıl inançlı, grubun en ilginç karakteri ise Phoebe.