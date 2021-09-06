<p>İnternet dizi ve film platformu IMDb'de en popüler diziler listesi güncellendi.</p><p> IMDb puanlamasına göre listenin en başına geçen yapım ‘Breaking Bad’ dizisi oldu. </p><p>Peki IMDb’ye göre en popüler diziler hangisi?&nbsp;</p>
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İnternet dizi ve film platformu IMDb'de en popüler diziler listesi güncellendi.

IMDb puanlamasına göre listenin en başına geçen yapım ‘Breaking Bad’ dizisi oldu.

Peki IMDb’ye göre en popüler diziler hangisi? 

<p><strong>İşte IMDb sıralamalarına göre en popüler olan 15 yapım…</strong><br></p><p><strong>Breaking Bad&nbsp; &nbsp; 10/9.4</strong></p><p>Breaking Bad’in konusu, kanserden yaşamını yitireceğini öğrenen bir kimya öğretmeninin, ailesinin geleceğini garanti altına almak istemesi ve bu sebeple metamfetamin üretip satmak üzere eski bir öğrencisiyle kafa kafaya vermesi üzerine şekilleniyor.</p>
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İşte IMDb sıralamalarına göre en popüler olan 15 yapım…

Breaking Bad    10/9.4

Breaking Bad’in konusu, kanserden yaşamını yitireceğini öğrenen bir kimya öğretmeninin, ailesinin geleceğini garanti altına almak istemesi ve bu sebeple metamfetamin üretip satmak üzere eski bir öğrencisiyle kafa kafaya vermesi üzerine şekilleniyor.

<p><strong>Game of Thrones&nbsp; &nbsp;10/9.2</strong></p><p>Dizi, Westeros’un mistik toprakları ve Yedi Krallık’ın kontrolü için mücadeleye giren 9 soylu ailenin taht oyunlarını ve düşmanlıklarını anlatıldığı sonsuz bir macerayı konu ediniyor.</p>
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Game of Thrones   10/9.2

Dizi, Westeros’un mistik toprakları ve Yedi Krallık’ın kontrolü için mücadeleye giren 9 soylu ailenin taht oyunlarını ve düşmanlıklarını anlatıldığı sonsuz bir macerayı konu ediniyor.

<p><strong>Rick and Morty&nbsp; &nbsp;10/9.2</strong></p><p>Yetişkin animasyon türündeki dizi, kendi zamanlarını aile hayatı ve boyutlar arası yolculuk arasında bölüştürmüş parlak zekalı, alkolik bilim insanı Rick ve huysuz torunu Morty'nin maceralarını anlatır.</p>
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Rick and Morty   10/9.2

Yetişkin animasyon türündeki dizi, kendi zamanlarını aile hayatı ve boyutlar arası yolculuk arasında bölüştürmüş parlak zekalı, alkolik bilim insanı Rick ve huysuz torunu Morty'nin maceralarını anlatır.

<p><strong>The Sopranos&nbsp; &nbsp;10/9.2</strong></p><p>Dizi, büyük bir İtalyan-Amerikan mafya ailesi olan Soprano ailesi ve ihanete tahammülü olmayan mafya lideri Tony Soprano’nun hikayesini anlatıyor.</p>
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The Sopranos   10/9.2

Dizi, büyük bir İtalyan-Amerikan mafya ailesi olan Soprano ailesi ve ihanete tahammülü olmayan mafya lideri Tony Soprano’nun hikayesini anlatıyor.

<p><strong>The Office&nbsp; &nbsp;10/8.9</strong></p><p>Dunder-Mifflin Kağıt Şirketi'nin çalışanlarının, tuhaf kişilikli patronlarına katlanmaya devam etmesini konu alan dizide çalışanların da çok normal olduğu tam olarak söylenemez.</p>
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The Office   10/8.9

Dunder-Mifflin Kağıt Şirketi'nin çalışanlarının, tuhaf kişilikli patronlarına katlanmaya devam etmesini konu alan dizide çalışanların da çok normal olduğu tam olarak söylenemez.

<p>Friends&nbsp; &nbsp;10/8.9</p><p>Sitcom türündeki Friends dizisi, birbirinden farklı altı kişilik bir arkadaş grubunun New York'taki maceralarını anlatıyor. Zengin bir ailenin moda aşığı kızı Rachel, paleontolog Ross, kardeşi ve grubun temizlik takıntılı aşçısı Monica, oyunucu olmak için o denemeden bu denemeye koşan çapkın Joey, ne iş yaptığı bilinmeyen grubun en sarkastiği Chandler ve vejeteryan, batıl inançlı, grubun en ilginç karakteri ise Phoebe.</p>
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Friends   10/8.9

Sitcom türündeki Friends dizisi, birbirinden farklı altı kişilik bir arkadaş grubunun New York'taki maceralarını anlatıyor. Zengin bir ailenin moda aşığı kızı Rachel, paleontolog Ross, kardeşi ve grubun temizlik takıntılı aşçısı Monica, oyunucu olmak için o denemeden bu denemeye koşan çapkın Joey, ne iş yaptığı bilinmeyen grubun en sarkastiği Chandler ve vejeteryan, batıl inançlı, grubun en ilginç karakteri ise Phoebe.

<p><strong>Peaky Blinders&nbsp; &nbsp;10/8.8</strong></p><p>Dizinin konusu, 1919 yılında İngiltere, Birmingham’daki bir suç çetesinin başında yükselmeyi kafasına koymuş acımasız mafya babası Tommy Shelby etrafında şekilleniyor.</p>
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Peaky Blinders   10/8.8

Dizinin konusu, 1919 yılında İngiltere, Birmingham’daki bir suç çetesinin başında yükselmeyi kafasına koymuş acımasız mafya babası Tommy Shelby etrafında şekilleniyor.

<p><strong>Downton Abbey&nbsp; &nbsp;10/8.7</strong></p><p>Yok olmaya yüz tutmuş bir sınıfın züppeliğini ve entrikalarını gözler önüne seren bu dizide, Crawley ailesinin ve hizmetçilerinin başlarından geçenler anlatılıyor.</p>
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Downton Abbey   10/8.7

Yok olmaya yüz tutmuş bir sınıfın züppeliğini ve entrikalarını gözler önüne seren bu dizide, Crawley ailesinin ve hizmetçilerinin başlarından geçenler anlatılıyor.

<p><strong>Ted Lasso&nbsp; &nbsp;10/8.7</strong></p><p>Ted Lasso, bir Amerikan futbol takımını yönetmek için işe alınan bir adamın hikayesini konu ediyor.</p>
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Ted Lasso   10/8.7

Ted Lasso, bir Amerikan futbol takımını yönetmek için işe alınan bir adamın hikayesini konu ediyor.

<p><strong>Yellowstone&nbsp; &nbsp;10/8.6</strong></p><p>Montanalı çiftçi aile Duttonların hikayesinin anlatıldığı dizide, her kesimden çeşitli saldırılara maruz kalan Dutton çiftliği üzerinden dönemin Amerikasında yaşanan güç savaşları ele alınıyor.</p>
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Yellowstone   10/8.6

Montanalı çiftçi aile Duttonların hikayesinin anlatıldığı dizide, her kesimden çeşitli saldırılara maruz kalan Dutton çiftliği üzerinden dönemin Amerikasında yaşanan güç savaşları ele alınıyor.

<p><strong>Brooklyn Nine-Nine&nbsp; &nbsp;10/8.4</strong></p><p>Polisiye komedi türündeki dizide, zeki ama toy olan Brooklyn’li dedektif Jake Peralta, ekibinin başına titiz bir yüzbaşının atanması üzerine kurallara uymayı ve bir takım oyuncusu olmayı öğrenmeye mecbur kalıyor.&nbsp;</p>
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Brooklyn Nine-Nine   10/8.4

Polisiye komedi türündeki dizide, zeki ama toy olan Brooklyn’li dedektif Jake Peralta, ekibinin başına titiz bir yüzbaşının atanması üzerine kurallara uymayı ve bir takım oyuncusu olmayı öğrenmeye mecbur kalıyor. 

<p><strong>Loki&nbsp; &nbsp;10/8.4</strong></p><p>Loki, Marvel Comics'in Loki isimli karakterlerinin hikâyesini anlatıyor. Marvel Sinematik Evreni ile bağlantılı olan dizi, The Avengers ve Avengers: Endgame arası bir zaman periyodunda geçmektedir.</p>
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Loki   10/8.4

Loki, Marvel Comics'in Loki isimli karakterlerinin hikâyesini anlatıyor. Marvel Sinematik Evreni ile bağlantılı olan dizi, The Avengers ve Avengers: Endgame arası bir zaman periyodunda geçmektedir.

<p><strong>The Walking Dead&nbsp; &nbsp;10/8.2</strong></p><p>Bir zombi hikayesini anlatan The Walking Dead dizisinin konusu; kasabanın polis şefi Rick Grimes bir gün vurularak hastaneye kaldırılır. Fakat o komadayken geçen sürede bildiği yaşam altüst olmuş ve dünya, insan etiyle beslenen zombilerin insafına kalmıştır.</p>
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The Walking Dead   10/8.2

Bir zombi hikayesini anlatan The Walking Dead dizisinin konusu; kasabanın polis şefi Rick Grimes bir gün vurularak hastaneye kaldırılır. Fakat o komadayken geçen sürede bildiği yaşam altüst olmuş ve dünya, insan etiyle beslenen zombilerin insafına kalmıştır.

<p><strong>Lucifer&nbsp; &nbsp;10/8.1</strong></p><p>Fantastik dizi türünde olan dizinin konusu cehennemin efendisi olmaktan sıkılan Lucifer’ın Los Angeles’ta ihtişamlı ve ışıltılı deliliği uğruna hâkimiyetini sürdüğü cehennemi terk edip bu şehirde 'Lux' adında bir mekân açıp fani bir yaşam sürmek istemesi üzerinden gelişiyor.&nbsp;</p>
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Lucifer   10/8.1

Fantastik dizi türünde olan dizinin konusu cehennemin efendisi olmaktan sıkılan Lucifer’ın Los Angeles’ta ihtişamlı ve ışıltılı deliliği uğruna hâkimiyetini sürdüğü cehennemi terk edip bu şehirde 'Lux' adında bir mekân açıp fani bir yaşam sürmek istemesi üzerinden gelişiyor. 

<p><strong>American Horror Story&nbsp; &nbsp;10/8</strong></p><p>American Horror Story'nin her sezonu, farklı karakterlere, mekanlara ve "başı, ortası ve sonu" olan bir öyküye sahip olan bağımsız bir mini dizi olarak tasarlandı.</p>
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American Horror Story   10/8

American Horror Story'nin her sezonu, farklı karakterlere, mekanlara ve "başı, ortası ve sonu" olan bir öyküye sahip olan bağımsız bir mini dizi olarak tasarlandı.

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