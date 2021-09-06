İşte IMDb sıralamalarına göre en popüler olan 15 yapım…
Breaking Bad 10/9.4
Breaking Bad’in konusu, kanserden yaşamını yitireceğini öğrenen bir kimya öğretmeninin, ailesinin geleceğini garanti altına almak istemesi ve bu sebeple metamfetamin üretip satmak üzere eski bir öğrencisiyle kafa kafaya vermesi üzerine şekilleniyor.
Friends 10/8.9
Sitcom türündeki Friends dizisi, birbirinden farklı altı kişilik bir arkadaş grubunun New York'taki maceralarını anlatıyor. Zengin bir ailenin moda aşığı kızı Rachel, paleontolog Ross, kardeşi ve grubun temizlik takıntılı aşçısı Monica, oyunucu olmak için o denemeden bu denemeye koşan çapkın Joey, ne iş yaptığı bilinmeyen grubun en sarkastiği Chandler ve vejeteryan, batıl inançlı, grubun en ilginç karakteri ise Phoebe.
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