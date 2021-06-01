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EN BÜYÜK SET

Edwards “Bu, son derece önemli bir duvar halısı setidir - on altıncı yüzyılın sonundan beri Uzun Galeri'de asılı olan Birleşik Krallık'ta hayatta kalan en büyük set. Bunlar ölçü olarak muazzamlar (yaklaşık 6 metre yüksekliğinde ve 70,6 metre uzunluğunda), bu da onları 1530'ların ve 1540'ların diğer büyük eserlerine rakip olan dönemin en iddialı duvar halılarından biri yapıyor” ifadelerini kullandı. Gideon Koleksiyonu’nun arması ve baş harfleri sınırlara dokunan Sir Christopher Hatton için Oudenaarde'nin Flaman bölgesinde dokunduğu belirtildi.

