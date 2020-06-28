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Ted Humble-Smith

Moda fotoğraflarıyla tanınan kavramsal natürmort fotoğrafçısı Ted Humble-Smith, bu kez farklı bir fotoğraf serisiyle karşımızda.

Ted Humble-Smith bilgisayarlı tomografi için "müthiş bir buluş" diyor.

Moda fotoğraflarıyla tanınan kavramsal natürmort fotoğrafçısı Ted Humble-Smith, bu kez farklı bir fotoğraf serisiyle karşımızda.

Normalde ruj veya saat gibi sıradan bir ürünü sıra dışı göstermenin uzmanı olan Ted, bu sefer kendisi sıra dışı olan ürünleri daha sıra dışı bir şekilde aktarıyor:

İngiltere'de son 50 yılda yapılan en yenilikçi icatlara Royal Academy of Engineering (Kraliyet Mühendislik Akademisi) verilen MacRobert Ödülü'nü kazanan icatları için bir fotoğraf serisi yapan Ted, bunun için uçaklardan ekranlara kadar çok sayıda tasarımı sanata dönüştürdü.