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Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın gerçekleştirdiği araştırmada insanların yediği gıda ürünlerinden vücutlarına gelen plastik miktarı hesaplandı.
Sputnik'in aktardığı araştırmaya göre, insanın ortalama yılda bir 250 gramlık itfaiyeci kaskı kadar plastik tüketiyor.
İşte plastik üretiminin katlanarak arttığı günümüzde insanların farkında olmadan yediği plastik miktarını gösteren fotoğraflar...
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Gıdalardaki mikroplastiklerin, iç mekandaki tozlardan geldiğini gösteren bulgular da mevcut. Yemeğimizin üzerine konan tozlardan senede ortalama 70.000 mikroplastik alıyor olabildiğimiz belirlendi.Fotoğrafta insanın 5 yılda tükettiği plastik miktarına (1,3 kg) denk gelen plastik ürünler görüntülendi.
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