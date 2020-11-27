Almanya’da plastik poşet kullanımı yasaklanacak
Almanya’da tek kullanımlık plastik poşet kullanımı 2022’den itibaren yasaklanacak.
Almanya’da Federal Meclis’in aldığı kararla, Ocak 2022’den itibaren marketlerde plastik poşet kullanımı yasak olacak. Meyve ve sebze bölümünde bulunan ince plastik poşetlerin ise karardan muaf tutulacağı açıklandı.Çevre Bakanı Svenja Schulze, “Plastik poşet kaynak israfının özüdür” dedi. Schulze, plastik poşet yerine alışveriş sepetleri ve yıkanabilir bez torbaların iyi alternatifler olduğunu söyledi.
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ise yasağının sembolik olduğunu ve ülkede kullanılan plastik poşetlerin tüm plastik kullanımının yüzde birini kapsadığını belirtti.
En Çok Okunan Haberler
- AYM'den Soylu'yu kızdıracak bir karar daha
- Bahçeli için yaş sınırı isteyen Babacan’a MHP’den yanıt
- Sağlar’ın koruması o fotoğrafın çıktığı gün kaldırılmış
- TTB: 28 bin de gerçeği yansıtmıyor
- MHP'lilere Erdoğan, AKP'lilere de Bahçeli soruldu
- Bankaların kredi faizleri değişti: İşte rakamlar
- Katar'a satılan hisselere sert tepkiler
- İkinci el araç alım satımında hareketlilik başladı
- Mahfi Eğilmez'den dolar yorumu
- 'Erdoğan ile Bahçeli ters düştü'
Video Haberler
- A Spor canlı yayınında skandal hareket!
- Yaşlı adam gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı
- İmamoğlu'nu hayretlere düşüren yakarış!
- İmamoğlu'ndan TCDD Müdürü Acar'a şoke eden yanıt!
- Bülent Arınç'a ilişkin sözleri programa damga vurdu!
- 25 Kasım'da 'morluk ve yara izi makyajı'yla haber sundu
- Koronavirüslü otobüs şoförü ortalığı birbirine kattı
- İstanbul'da korku dolu anlar!
- Fiyatı 200 liradan 80 liraya düştü
- AKP'li başkandan lüks araçlı yardım şovu!
En Çok Okunan Haberler
- AYM'den Soylu'yu kızdıracak bir karar daha
- Bahçeli için yaş sınırı isteyen Babacan’a MHP’den yanıt
- Sağlar’ın koruması o fotoğrafın çıktığı gün kaldırılmış
- TTB: 28 bin de gerçeği yansıtmıyor
- MHP'lilere Erdoğan, AKP'lilere de Bahçeli soruldu
- Bankaların kredi faizleri değişti: İşte rakamlar
- Katar'a satılan hisselere sert tepkiler
- İkinci el araç alım satımında hareketlilik başladı
- Mahfi Eğilmez'den dolar yorumu
- 'Erdoğan ile Bahçeli ters düştü'