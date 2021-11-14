İnsanların fotoğraflarında yanlışlıkla kadraja giren TİP Genel Başkanı Erkan Baş sosyal medyada gündem oldu
TİP Genel Başkanı Erkan Baş geçtiğimiz günlerde @selmadilaraa adlı bir Twitter kullanıcısının kadrajına girmiş ve bu tweet epey etkileşim almıştı.
@selmadilaraa adlı kullanıcı Ankara, Konur Sokak’ta çektiği fotoğrafı ‘Bakakaldım peşinden; Ne gözümü alabildim, ne göze alabildim…!!’ notuyla paylaşmıştı.
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