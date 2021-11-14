İnsanların fotoğraflarında yanlışlıkla kadraja giren TİP Genel Başkanı Erkan Baş sosyal medyada gündem oldu

cumhuriyet.com.tr
14 Kasım 2021 Pazar, 16:24
<p class="MsoNormal">Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya platformu Twitter’da, insanların fotoğraflarına yanlışlıkla kadraja girmesi ile gündem oldu.</p>

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya platformu Twitter’da, insanların fotoğraflarına yanlışlıkla kadraja girmesi ile gündem oldu.

<p class="MsoNormal">TİP Genel Başkanı Erkan Baş geçtiğimiz günlerde @selmadilaraa adlı bir Twitter kullanıcısının kadrajına girmiş ve bu tweet epey etkileşim almıştı.</p><p class="MsoNormal">@selmadilaraa adlı kullanıcı Ankara, Konur Sokak’ta çektiği fotoğrafı <strong><em>‘Bakakaldım peşinden; Ne gözümü alabildim, ne göze alabildim…!!’</em></strong> notuyla paylaşmıştı.</p>

TİP Genel Başkanı Erkan Baş geçtiğimiz günlerde @selmadilaraa adlı bir Twitter kullanıcısının kadrajına girmiş ve bu tweet epey etkileşim almıştı.

@selmadilaraa adlı kullanıcı Ankara, Konur Sokak’ta çektiği fotoğrafı ‘Bakakaldım peşinden; Ne gözümü alabildim, ne göze alabildim…!!’ notuyla paylaşmıştı.

<p class="MsoNormal">Bunun üzerine @simsiyodorovic adlı bir kullanıcı da aynı açıklamayla bir fotoğraf paylaştı.</p><p class="MsoNormal">Söz konusu paylaşım, yüzlerce Erkan Baş tweetini de beraberinde getirdi.</p>

Bunun üzerine @simsiyodorovic adlı bir kullanıcı da aynı açıklamayla bir fotoğraf paylaştı.

Söz konusu paylaşım, yüzlerce Erkan Baş tweetini de beraberinde getirdi.

<p class="MsoNormal">Baş, uzun süre Twitter’da ‘en çok konuşulanlar’ listesinde yer aldı. Kullanıcılar, Erkan Baş’ın fotoğraflarda görünmesine ilişkin gülümseten paylaşımlar yaptı.</p><p class="MsoNormal"><strong>İşte sosyal medya kullanıcılarının gülümseten Erkan Baş paylaşımlarından bazıları…</strong></p>

Baş, uzun süre Twitter’da ‘en çok konuşulanlar’ listesinde yer aldı. Kullanıcılar, Erkan Baş’ın fotoğraflarda görünmesine ilişkin gülümseten paylaşımlar yaptı.

İşte sosyal medya kullanıcılarının gülümseten Erkan Baş paylaşımlarından bazıları…

<p>@madebybaskan isimli kullanıcının paylaşımı.</p>

@madebybaskan isimli kullanıcının paylaşımı.

<p>@saydambey isimli kullanıcının paylaşımı.<br data-mce-bogus="1"></p>

@saydambey isimli kullanıcının paylaşımı.

<p>@YilmazErdemMETU isimli kullanıcının paylaşımı.<br data-mce-bogus="1"></p>

@YilmazErdemMETU isimli kullanıcının paylaşımı.

<p>@whitetalisca isimli kullanıcının paylaşımı.<br data-mce-bogus="1"></p>

@whitetalisca isimli kullanıcının paylaşımı.


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