Memet Ali Alabora’nın, Erkan Baş ile paylaşımı gündem oldu
Gezi direnişi sonrası hedef gösterilen ve Galler'e yerleşen Memet Ali Alabora’nın, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, bir süredir Avrupa’da yaptığı temaslarına İngiltere’de devam ettirdi. Bir çok kurumun yanı sıra dün akşam saatlerinde Türk ve Türk Toplumu Dayanışma Merkezi'ni (DAY-MER) ziyaret eden Baş, Türkiye’deki gelişmeler hakkında bilgi verdi ve birlikte çalışmaya devam edilmesi gerektiğini kaydetti.
Baş’ın ziyaretleri sırasında Gezi direnişi sonrası hedef gösterilen ve Galler'e yerleşen Memet Ali Alabora ile Londra’da birlikte çektirdiği fotoğrafı Alabora, ‘’Londra hatırası’’ diye paylaştı.
SÖYLEYİŞİ VE İMZA GÜNÜ
Öte yandan Baş’ın 24 Ekim pazar günü saat 17.00’da Londra’da Green Towers Comunity Centre’de Mehmet Ali Alabora’nın sorularıyla söyleyişi ve imza günü düzenleyeceği duyuruldu.
İSTANBUL'A DÖNMEYİ DÜŞÜNÜYOR MU?
Daha önce de DW Türkçe'den Nevşin Mengü'nün ‘İstanbul’a dönmeyi düşünüyor musun?’ sorusuna yanıt veren Alabora, “Tabii ki İstanbul’da tekrar üretmek, lüfer yemek, muhabbet etmek, dostlarımı görmek, ailemi görmek tabii ki isterim. Muhtemelen ikili bir hayat yaşıyor olurum. Çünkü artık burada da bir işim var, arkadaşlarım var, çevrem var, projelerim var" yanıtını vermişti.
Londra Hatırası. pic.twitter.com/lPsw4z6dTe— Memet Ali Alabora (@memetalialabora) October 23, 2021
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