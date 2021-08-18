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Dünyada pek çok kadın, iş ortamı da olmak üzere hayatın neredeyse her alanında tacize maruz kalıyor. Sosyal medya da, kadınların tacize ve zorbalığa en çok maruz kaldığı alanların başında geliyor.

Son olarak bu taciz olaylarının bir benzeri, profesyonel sosyal iş ağı ve sosyal paylaşım platformu LinkedIn'de yaşandı. İş arayan bir kadın, kendisine gelen taciz mesajlarını tek tek ifşa etti.