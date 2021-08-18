<p>Profesyonel sosyal iş ağı ve sosyal paylaşım platformu LinkedIn'de iş ararken erkek kullanıcıların taciz mesajlarına maruz kalan bir kadın, mesajların hepsini ifşa etti. Kadın, mesajları "Yazıklar olsun, karaktersizlik" diyerek paylaştı.</p>
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Profesyonel sosyal iş ağı ve sosyal paylaşım platformu LinkedIn'de iş ararken erkek kullanıcıların taciz mesajlarına maruz kalan bir kadın, mesajların hepsini ifşa etti. Kadın, mesajları "Yazıklar olsun, karaktersizlik" diyerek paylaştı.

<p>Dünyada pek çok kadın, iş ortamı da olmak üzere hayatın neredeyse her alanında tacize maruz kalıyor. Sosyal medya da, kadınların tacize ve zorbalığa en çok maruz kaldığı alanların başında geliyor.</p><p>Son olarak bu taciz olaylarının bir benzeri, profesyonel sosyal iş ağı ve sosyal paylaşım platformu LinkedIn'de yaşandı. İş arayan bir kadın, kendisine gelen taciz mesajlarını tek tek ifşa etti.</p>
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Dünyada pek çok kadın, iş ortamı da olmak üzere hayatın neredeyse her alanında tacize maruz kalıyor. Sosyal medya da, kadınların tacize ve zorbalığa en çok maruz kaldığı alanların başında geliyor.

Son olarak bu taciz olaylarının bir benzeri, profesyonel sosyal iş ağı ve sosyal paylaşım platformu LinkedIn'de yaşandı. İş arayan bir kadın, kendisine gelen taciz mesajlarını tek tek ifşa etti.

<p>Kadın, mesajları <em>"Bu platformda da bunlara maruz kalıyoruz ya, yazıklar olsun"</em> notuyla paylaştı.</p><p><strong>İş arayan kadına gelen taciz mesajlarından bazıları şu şekilde:</strong></p>
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Kadın, mesajları "Bu platformda da bunlara maruz kalıyoruz ya, yazıklar olsun" notuyla paylaştı.

İş arayan kadına gelen taciz mesajlarından bazıları şu şekilde:

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<p>Kadının bu taciz mesajlarını ifşa etmesinden sonra, bahsi geçen kişilerden birinin iş yerinde İnsan Kaynakları bölümünde çalışan bir yetkili, kadınla iletişime geçerek mesajları kaldırmasını istedi.</p>
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Kadının bu taciz mesajlarını ifşa etmesinden sonra, bahsi geçen kişilerden birinin iş yerinde İnsan Kaynakları bölümünde çalışan bir yetkili, kadınla iletişime geçerek mesajları kaldırmasını istedi.

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