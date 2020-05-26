<p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family: &quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;color:#2B2B2B;background:white">İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi, Ramazan Bayramı'nın son gününde turkuaz renge büründü.</span><span style="font-family:&quot;Courier New&quot;"><o:p></o:p></span></p><br></p>
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İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi, Ramazan Bayramı'nın son gününde turkuaz renge büründü.


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