İstanbul Boğazı'nın derinliklerinde 'internet' bakımı

İstanbul Boğazı'nın altından geçen internet kabloları Fransız Telekomünikasyon gemisi tarafından bakım ve onarıma alındı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında çalışmalara başlayan gemiye güvenlik gerekçesiyle Kıyı Emniyeti botu da eşlik ediyor.