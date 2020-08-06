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İstanbul Kadıköy Beşiktaş İskelesi’nde bir araya gelen binlerce kadın, “Haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz”, “İstanbul Sözleşmesini uygula”, “Eşitlik ve özgürlük için mücadeleye”, “Tesadüf değil kadın cinayeti” sloganları attı.