<p>AKP iktidarının İstanbul Sözleşmesi’ni hedef almasına karşı “Büyük Kadın Buluşması” çağrısıyla kadınlar, tüm yurtta eş zamanlı eylem yaptı.&nbsp;</p><p><em>Fotoğraflar: Gizay Çelik</em></p>
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AKP iktidarının İstanbul Sözleşmesi’ni hedef almasına karşı “Büyük Kadın Buluşması” çağrısıyla kadınlar, tüm yurtta eş zamanlı eylem yaptı. 

Fotoğraflar: Gizay Çelik

<p>Sözleşmenin tam olarak uygulamasını isteyen kadınlar, “Haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz” dedi.<br></p>
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Sözleşmenin tam olarak uygulamasını isteyen kadınlar, “Haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz” dedi.

<p>İstanbul Kadıköy Beşiktaş İskelesi’nde bir araya gelen binlerce kadın, “Haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz”, “İstanbul Sözleşmesini uygula”, “Eşitlik ve özgürlük için mücadeleye”, “Tesadüf değil kadın cinayeti” sloganları attı.</p>
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İstanbul Kadıköy Beşiktaş İskelesi’nde bir araya gelen binlerce kadın, “Haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz”, “İstanbul Sözleşmesini uygula”, “Eşitlik ve özgürlük için mücadeleye”, “Tesadüf değil kadın cinayeti” sloganları attı.

<p>Öldürülen kadınların isimleri tek tek okundu.</p>
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Öldürülen kadınların isimleri tek tek okundu.

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<p><em>Fotoğraf: Hasan Hüseyin Alimoğlu</em></p>
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Fotoğraf: Hasan Hüseyin Alimoğlu

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