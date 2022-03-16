İstanbul ve İzmir'de eşsiz görüntü: Gökyüzü neden kızıla büründü? İşte yanıtı

"- Hava molekülleri çok ufak. Güneş, hava moleküllerinin küçük parçacıklarını yani dalga boyunun mavi tarafını kırar, büyük partiküller yani hava kirleticileri ise kızıla yakın dalga boyunu kırar. Dolayısıyla hava kirleticisi atmosferde var ise hava böyle kahverengimsi veya kızıla yakın bir renk olur, duman hariç"

