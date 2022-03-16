İstanbul ve İzmir'de eşsiz görüntü: Gökyüzü neden kızıla büründü? İşte yanıtı

cumhuriyet.com.tr
16 Mart 2022 Çarşamba, 12:47
İstanbul ve İzmir'de eşsiz görüntü: Gökyüzü neden kızıla büründü? İşte yanıtı

İstanbul ve İzmir'de gökyüzü bu sabah saatlerinde kızıla boyandı. Sosyal medyada da gündem olan eşsiz görüntüler hakkında konuşan Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, ilgi çeken doğa olayının sebebini açıkladı. İşte detaylar...

İstanbul ve İzmir'de eşsiz görüntü: Gökyüzü neden kızıla büründü? İşte yanıtı

İstanbul ve İzmir semaları bu sabah saatlerinde kızıla büründü. Eşsiz görüntüler, sosyal medyadanın gündemine oturdu. Çok sayıda yurttaş, bu anları Twitter ve Instagram hesaplarından paylaştı.

Peki gökyüzü neden kızıla büründü? İşte bu sorunun yanıtını Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen verdi.

Milliyet gazetesinden Fazilet Şenol'a konuşan Şen, havanın rengini güneş ışınlarının havadaki hava molekülerini kırmasından dolayı meydana geldiğini söyledi.

İstanbul ve İzmir'de eşsiz görüntü: Gökyüzü neden kızıla büründü? İşte yanıtı

Oluşan kızıla yakın renklerin güneşin uzun dalga radyasyonlarını kırıp ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Şen, atmosferde daha büyük partiküller olduğunu, hava moleküllerinin yanında yerden karışan su buharı, sis gibi etkenlerden ötürü havanın kırmızı göründüğünü söyledi.

Şen, şunları söyledi:

"- Havanın öyle görünmesinin nedeni sabah güneş ışınları yataydan geliyor, yataydan geldiği için uzun mesafeden yol alıyorlar. Dolayısıyla yere yakın tozların, hava moleküllerinin uzun dalga boylu radyasyonu kırmasından ötürü pembeye, kızıla yakın renk ortaya çıkıyor."

İstanbul ve İzmir'de eşsiz görüntü: Gökyüzü neden kızıla büründü? İşte yanıtı

"- Hava molekülleri çok ufak. Güneş, hava moleküllerinin küçük parçacıklarını yani dalga boyunun mavi tarafını kırar, büyük partiküller yani hava kirleticileri ise kızıla yakın dalga boyunu kırar. Dolayısıyla hava kirleticisi atmosferde var ise hava böyle kahverengimsi veya kızıla yakın bir renk olur, duman hariç"

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