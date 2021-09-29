İstanbul'a yakın hafta sonu gidebileceğiniz 10 tatil rotası
Kısa bir hafta sonu tatiline çıkmak isteyenler için şehre yakın mesafede birçok seçenek var. Bir kısmı şehrin kıyısında bir kısmı ise çevre illerden oluşan noktalar sonbahar aylarında gidebileceğiniz ideal tatil rotalarını oluşturuyor.
Sonbahar mevsiminde kalabalıkların azalmasıyla birlikte şehirden uzaklaşmak isteyenler için ulaşımı kolayca sağlayabileceğiniz 10 alternatif hafta sonu tatil rotasını derledik.
İĞNEADA
Trakya’nın en doğusunda yer alan bu belde, Longoz ormanlarının içinde yer alıyor. Kırklareli’ne bağlı İğneada, karadeniz sahil kıyısında bulunuyor.
Longoz Ormanları Milli Parkı içinde bulunan Mert Gölü’nde kano yapmak alternatif aktivitelerin içinde yer alırken; İğneada, hem doğal güzellikleri hem de plajlarıyla keyifli bir hafta sonu için ideal seçeneklerden birisini oluşturuyor.
RİVA
Riva, İstanbul'un Anadolu yakasında şehre yaklaşık 50 kilometre mesafede yer alan eski bi Rum köyü.
Kuzey rüzgarlarının etkisinde olan Riva; serin havası, sonbahar renklerini kucaklamış doğası ve karadeniz manzarasıyla şehir merkezinden uzaklaşmak isteyenler için ideal tatil rotalarının başında geliyor.
ŞİLE
Hafta sonu tatil yapmak isteyenler için tercih edilen destinasyonlardan Şile, şehre yakınlığıyla öne çıkan yerlerden.
Tabiatıyla, huzurlu ve dingin bir kaçamak fırsatı sunuyor. Doğal ve tarihi mekanları, uzayan sahilleri ve manzarasıyla kalabalıktan da uzaklaşmak isteyenler için alternatif bir bölge.
Şehir merkezine ortalama 60 km uzakta yer alan Şile, hafta sonu tercih edilen popüler rotaların başında geliyor.
Konaklama seçeneklerinin oldukça geniş olduğu bu bölgede keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak birçok alternatif mevcut.
GÖLCÜK
Uğrak tatil noktalarından biri de Bolu’ya bağlı Gölcük, Abant’a bir saat uzaklıkta yer alıyor.
Endemik ağaçları da içinde bulunduran doğasıyla ruhunuzu dinlendirebileceğiniz bir manzaraya sahip olan Gölcük’ün kıyısındaki bungalovlarda kalmak da tercih edebileceğiniz konaklama seçenekleri arasında.
Doğal yaşam alanının içinde bisiklete binip, sonbahar renklerinin keyfini çıkarmak için dingin bir konum arıyorsanız hafta sonunuzu Gölcük’e ayırabilirsiniz.
CUMALIKIZIK
Unesco dünya mirası listesinde de olan, Bursa’ya bağlı Cumalıkızık; mimarisi ve sokaklarının yanında estetik ve sakin atmosferiyle de Türkiye’deki önemli konumlarından kabul ediliyor.
Zamanda yolculuğa çıkmış hissi yaratan atmosferi ve tarihi sayesinde etkileyici bir ortama sahip Cumalıkızık, aynı zamanda hafta sonu kaçamağı için keyifli rotalardan birisini oluşturuyor.
KİLYOS
İstanbul'un kuzey batısında kalan Sarıyer'e bağlı Kilyos öteki adıyla da Kumköy; manzarası, dalgalı denizi ve tarihi mekanlarıyla hafta sonunda kafa dinlemek için tercih edebileceğiniz tatil noktalarından birisi.
Temiz ve rüzgârlı havasıyla beraber sonbahar renkleriyle huzur bulabileceğiniz Belgrad ormanlarının kıyısında bir adres. Bu balıkçı kasabasında yapabileceğiniz aktivitelerden biri olan deniz sörfünü yapmak için de gidebilirsiniz.
AĞVA
İki dere arasında kurulmuş köy anlamına gelen Ağva; sonbaharda meydana gelen pastırma yazı dönemlerinde dahi denize girebileceğiniz, Şile'ye bağlı bir sahil kasabası.
Ormanların arasında nehrin kıyısında atmosferiyle şehirden uzak hissedebileceğiniz bu kasaba, doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor.
Ağva’da tadını çıkarabileceğiniz huzurun ve aktivitelerin dışında gezebileceğiniz de birçok seçenek mevcut. İlgisini çekenler için mağara ve şelalelerin bulunduğu rotalarda Hacıllı köyü, Kilimli koyu, Kadırga koyu ve Kalemköy yer alıyor.
PRENS ADALARI
İstanbul'a bağlı adalar topluluğundan popüler olanları Büyükada, Burgazada, Kınalıada ve Heybeliada’ya ulaşımı vapurla sağlayabiliyorsunuz.
Tarihi dokusu, film setlerine konu olan atmosferi ve sokaklarıyla her birinin ayrı ayrı güzelliğiyle biliniyor. Hafta sonunu geçirebilmek ve İstanbul’u uzaktan izlemek isteyenler için önde gelen seçenekler arasında yer alıyor.
ABANT
Kafa dinlemek ve doğal güzelliklerin tadını çıkarabilmek için Bolu’nun turistik mekanlarının başında gelen Abant atmosferi ve temiz havasıyla doğanın keyfini çıkarabileceğiniz bir turizm merkezlerinden birini oluşturuyor.
1988 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından korunan tabiat parkının içinde yer alan Abant gölünün dışında; bölge, gezmek isteyenler için şelaleleriyle de ön plana çıkıyor.
MUDANYA
Bursa Deniz Otobüsü ve İstanbul Deniz Otobüsü tarafından her gün düzenli feribot seferleri sayesinde İstanbul’dan buraya ulaşımı kolayca sağlayabilirsiniz.
Mudanya, tarihi dokusu ve rahatlatıcı atmosferiyle vakit geçirmek için cazip konumlardan birisi. Üstelik ,yaklaşık 10 km uzağındaki Rum balıkçı kasabası Trilye’yi de görmek seçenekleriniz arasında.
Mudanya, keyifli bir hafta sonu için tercih edilen tatil seçenekleri arasında yer alıyor.
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