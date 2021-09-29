İstanbul'a yakın hafta sonu gidebileceğiniz 10 tatil rotası

ŞİLE

Hafta sonu tatil yapmak isteyenler için tercih edilen destinasyonlardan Şile, şehre yakınlığıyla öne çıkan yerlerden.

Tabiatıyla, huzurlu ve dingin bir kaçamak fırsatı sunuyor. Doğal ve tarihi mekanları, uzayan sahilleri ve manzarasıyla kalabalıktan da uzaklaşmak isteyenler için alternatif bir bölge.

Şehir merkezine ortalama 60 km uzakta yer alan Şile, hafta sonu tercih edilen popüler rotaların başında geliyor.

Konaklama seçeneklerinin oldukça geniş olduğu bu bölgede keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak birçok alternatif mevcut.