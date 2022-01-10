İstanbul'da 200 bin liralık musluk çaldılar

Görüntülerde şüphelilerin iş yerinin önüne minibüsle geldikleri büyük bir rahatlık içinde içeri girerek çaldıkları eşyaları araçlarına taşımaya başladıkları görüldü. Bir süre sonra kulübeden çıkan güvenlik görevlisine rağmen kutuları taşımaya devam eden şüphelilerin daha sonra minibüse binerek hızla uzaklaştıkları görüldü.