İstanbul'da 200 bin liralık musluk çaldılar
Görüntülerde şüphelilerin iş yerinin önüne minibüsle geldikleri büyük bir rahatlık içinde içeri girerek çaldıkları eşyaları araçlarına taşımaya başladıkları görüldü. Bir süre sonra kulübeden çıkan güvenlik görevlisine rağmen kutuları taşımaya devam eden şüphelilerin daha sonra minibüse binerek hızla uzaklaştıkları görüldü.
Video Haberler
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
En Çok Okunan Haberler
- Kimlikte yeni dönem
- Demet Evgar'dan 'Cem Yılmaz' paylaşımı
- Erdoğan'a çok sert sözler
- Artık o iki ürünü marketler satamayacak
- AKP'de dikkat çeken çöküş
- İstanbul için tarih verildi
- Ece Üner'den kötü haber
- Eski Galatasaraylı Falcao, imzayı atıyor!
- Tecrübeli futbolcu maç sırasında kalp krizi geçirdi!
- Rasim Ozan Kütahyalı'ya kötü haber!