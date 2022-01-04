Yandaş yazarla Gökhan Özoğuz arasında 'hırsız' tartışması: 'Atatürk bu zihniyetten kurtarmıştır memleketi'
Akit TV'de yayınlanan 'Kürsü' programına katılan Şevki Yılmaz'ın "Merkez Bankası'nda şu kadar dolarımız var' diyorsunuz. Kime bırakacaksınız? Bu hırsızlara mı?" sözlerine tepki gösteren Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, "Atatürk bu zihniyetten ve bunlardan kurtarmıştır bu Memleketi" dedi.
İktidara yakınlığıyla bilinen köşe yazarı Şevki Yılmaz, Akit TV'de yayınlanan 'Kürsü' programına katılmış, burada gündemde yer alan konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz'ın AKP'ye sunduğu 'öneri', sosyal medyada gündem olmuştu.
Yılmaz, ''Millet AK Parti'den kopmuş değil. Ama mutfak yangınını anlatamadığı için 'Ben de' demiştir; 'AK Partiliyim ama belediye başkanları ile bunların kulağını çekeceğim.' İşte onun için seçimlere gelmeden AK Partisi kasanın ağzını açması lazım. Efendim '700 ton altınımız var, Merkez Bankası'nda şu kadar dolarımız var' diyorsunuz. Kime bırakacaksınız? Bu hırsızlara mı?'' ifadelerini kullanmıştı.
GÖKHAN ÖZOĞUZ'DAN SERT TEPKİ
Çok sayıda kullanıcı Şevki Yılmaz'a tepki gösterirken; Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz da Yılmaz'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
''İşte Bu Ülkenin bu hale gelmesinin açık ve net sebebi. Türkiyenin bu zihniyetten ilelebet kurtulması şarttır'' diye yazan Özoğuz, ''Atatürk bu zihniyetten ve bunlardan kurtarmıştır bu Memleketi. Yine bu Halk seçim ile bütün hile hurdaya inat medeni yollarla yine bu Ülkeyi kurtaracaktır'' ifadelerini kullandı.
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