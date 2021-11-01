'EN BÜYÜK AĞLARDAN BİRİSİ'

Atalay, İstanbul'un pek çok lokasyonunda hayalet ağ çıkarıldığını, en büyük ağlardan birini yakın zamanda Yeşilköy açıklarından çıkaracaklarını belirterek, "Çok büyük ağlarımız kalmadı; ama 1 ağımız kaldı. O da büyük bir gırgır ağı. Bir kayalığa takılmış. Dalgıçların biraz zorlanacağı bir derinlikte. O da yaklaşık 80 metre uzunluğunda alabildiğine geniş bir ağ. Bir gırgır ağı küçüklerinden bile almaya kalksanız 2-3 milyon lira civarında. Bu ağ Türkiye'de tespit edilen en büyük ağlardan bir tanesi. Oldukça derin bir bölgede, robotlarımız ile birlikte çıkaracağız. 2 kamyon kasasını dolduracak büyüklükte ağlar. Bunları bir an önce çıkartıp balıkların daha rahat gezebileceği bir ortam oluşturacağız" ifadesini kullandı.