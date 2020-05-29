0 ile 20 yaş altı ve
65 yaş üzeri dışındaki müşteriler, her araçta 2 kişi olunması, araç içinde
maske takılması gibi kurallar ile saat 19.30 itibarıyla arabalarıyla alana
giriş yaparak yerlerini aldı. Film için süpermarketin otoparkınde 100’e yakın
araba bir araya geldi. Münir Özkul,
Adile Naşit, Tarık Akan, Şener Şen, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda, Itır Esen ve
Selim Naşit gibi Türk sinemasına isimlerini altın harflerle yazdıran
oyuncuların yer aldığı, aynı zamanda da marketin marka jeneriği olan ‘Bizim
Aile’ filmi yansıdı.
CarrefourSA Marka ve
Kurumsal İletişim Müdürü Melis Karatay Ebin, İstanbul’da ilk defa
düzenledikleri etkinlik için, “Koronavirüs nedeniyle uzun süredir
evlerimizdeyiz, önlemleri almaya devam ediyoruz. Ama bu süreçte evlerinde
sıkılan müşterilerimiz için keyifli bir etkinlik gerçekleştirmeyi hedefledik.
Araçları etkinlik alanına gelirken önlemlere çok dikkat ettik. Kontroller
yapıldı, her araçta 2 kişi olmasına özen gösterdik. Çekirdek ve içecek
ikramımız da oldu” dedi.
Korona günlerinde
hediye vermek istediklerini belirten Ebin, “Etkinlik ücretsiz, 100 lira ve
üzeri alışveriş yapan müşterilerimize biletlerini teslim ettik. Yaz döneminde
etkinliği devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bizim Aile filminin bizdeki yeri çok
önemli, gönüllerde yer etmiş bir film. Bu dönemde birlikteliği, bir arada
olmayı, destek olmayı anlatan bir film o yüzden bu filmle başladık” diye
konuştu.
Filmi izlemeye
nişanlısıyla gelen Doğan Damlı, “2 aydır sosyal hayatımız kalmadı, evden
çalışıyoruz. Etkinliği çok beğendik, uzun süredir hasret kaldığımız sosyal
hayata sinema ile döndük, mutluyuz. Böyle bir etkinliğe katılacağımı hayal
etmezdim ama buna da şükür. Filmi daha önce izledik ama bugünlerde tekrar
izlemek mutlu olmamıza vesile oluyor” ifadelerini kullandı.
Zeynep Şenkaya ise,
“Koronavirüsle hayatımız bambaşka oldu, söyleseler bu bir film derdim. 2-3
aydır bir filmin içinde yaşıyor gibiyiz. Neyse ki böyle etkinliklerle sosyal
hayata tekrar adapte olmaya çalışıyoruz yoksa hiç evden çıkmıyoruz. Sinemaya
gitmeyi çok özledik ve bir daha gerçek bir salonda ne zaman izleriz hiçbir
fikrim yok. Filmi çok seviyorum. Bizi çocukluğumuza götürdü. Etkinlik çok
güzeldi, mutluyuz” dedi.
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