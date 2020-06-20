<p>İstanbul'da akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Kentin bazı bölgelerinde yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.<br></p>
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İstanbul'da akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Kentin bazı bölgelerinde yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.

<p>İstanbul'da etkisini gösteren yağışla birlikte ardı ardına çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.&nbsp;<br></p>
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İstanbul'da etkisini gösteren yağışla birlikte ardı ardına çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi. 

<p>İstanbul'da etkisini gösteren yağışla birlikte ardı ardına şimşekler çaktı.<br></p>
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İstanbul'da etkisini gösteren yağışla birlikte ardı ardına şimşekler çaktı.

<p>Sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, birbiri ardından çakan şimşeklerde adeta geceyi gündüze çevirdi<br></p>
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Sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, birbiri ardından çakan şimşeklerde adeta geceyi gündüze çevirdi

<p>Yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.</p>
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Yağmurla birlikte çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.

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