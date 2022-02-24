İstanbul’da Ukraynalılardan Rusya Başkonsolosluğu önünde eylem

cumhuriyet.com.tr
24 Şubat 2022 Perşembe, 15:14
İstanbul’da Ukraynalılardan Rusya Başkonsolosluğu önünde eylem

Ukrayna vatandaşları, Beyoğlu’nda bulunan Rusya Başkonsolosluğu'nun önüne gelerek eylem yaptı. Protestocular hep bir ağızdan “Savaşa hayır” dedi. 

İstanbul’da Ukraynalılardan Rusya Başkonsolosluğu önünde eylem

İstanbul’da yaşayan Ukrayna vatandaşları, Rus ordusunun Ukrayna’ya düzenlediği saldırıları protesto etmek için Rusya Başkonsolosluğu önünde toplandı.

İstanbul’da Ukraynalılardan Rusya Başkonsolosluğu önünde eylem

Başkonsolosluğun bulunduğu İstiklal Caddesi'ne gelen yaklaşık 50 kişilik grup, savaş karşıtı sloganlar atarak tepkilerini gösterdi. Protestocuların “Putın dursun, savaşa hayır” yazılı pankart ve dövizler taşıdığı görüldü. 

İstanbul’da Ukraynalılardan Rusya Başkonsolosluğu önünde eylem

“Uyuyan vatandaşlarımız roketle, tankla, helikopterle vuruldu” 

Rusya Başkonsolosluğu önünde toplanan grup adına konuşan Tatyana Özyıldız, “Bugün sabah 04.00’de Rusya, memleketimiz Ukrayna’ya saldırmaya başladı. Uyuyan vatandaşlarımız roketle, tankla, helikopterle vuruldu. Biz buraya savaşı durdurmak için geldik. Üçüncü dünya savaşı başlamıştır. Putin saldırıyor, Putin öldürüyor. Neden herkes susuyor? Biz burada Ukrayna’ya destek vermek için toplandık.

İstanbul’da Ukraynalılardan Rusya Başkonsolosluğu önünde eylem

Şu an bazen telefonları çalışıyor ama zor haberleşiyoruz oradakilerle. Birkaç şehir vurulmuş. Oradan haber çok zor geliyor. Çok kişi öldü diye düşünüyoruz, çünkü uyuyan şehirleri gece vurmaya başladılar” dedi. 

Basın açıklamasının ardından protestocular sloganlar atmaya devam etti. 

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