İstanbul’da Ukraynalılardan Rusya Başkonsolosluğu önünde eylem

“Uyuyan vatandaşlarımız roketle, tankla, helikopterle vuruldu”

Rusya Başkonsolosluğu önünde toplanan grup adına konuşan Tatyana Özyıldız, “Bugün sabah 04.00’de Rusya, memleketimiz Ukrayna’ya saldırmaya başladı. Uyuyan vatandaşlarımız roketle, tankla, helikopterle vuruldu. Biz buraya savaşı durdurmak için geldik. Üçüncü dünya savaşı başlamıştır. Putin saldırıyor, Putin öldürüyor. Neden herkes susuyor? Biz burada Ukrayna’ya destek vermek için toplandık.