İstanbullular güne çamurla uyandı

cumhuriyet.com.tr
29 Kasım 2021 Pazartesi, 11:33
<p>İstanbul’da etkili olan lodosun yanı sıra dün gece yağan çamur yurttaşlara zor anlar yaşattı.&nbsp;<br></p>

İstanbul’da etkili olan lodosun yanı sıra dün gece yağan çamur yurttaşlara zor anlar yaşattı. 

<p>Sabah araçlarına binmek isteyen yurttaşlar, çamurla kaplı araçlarını görünce şoke oldu. Bu durumdan dert yanan bir yurttaş ise, <em>“Aracımı dün yıkatmıştım, bugün tekrar yıkatacağım. Artık araba yıkatmaktan bıktık” </em>diye konuştu.&nbsp;<br></p>

Sabah araçlarına binmek isteyen yurttaşlar, çamurla kaplı araçlarını görünce şoke oldu. Bu durumdan dert yanan bir yurttaş ise, “Aracımı dün yıkatmıştım, bugün tekrar yıkatacağım. Artık araba yıkatmaktan bıktık” diye konuştu. 

<p>Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından dün akşam saatlerinde başlayan lodos İstanbul’u etkisi altına aldı.<br></p>

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından dün akşam saatlerinde başlayan lodos İstanbul’u etkisi altına aldı.

<p>Kuvvetli rüzgar ve ara ara yağan çamur nedeni ile yurttaşlar zor anlar yaşadı. Güne uyanan araç sahipleri ise beklenmedik bir sürpriz ile karşılaştı.&nbsp;<br></p>

Kuvvetli rüzgar ve ara ara yağan çamur nedeni ile yurttaşlar zor anlar yaşadı. Güne uyanan araç sahipleri ise beklenmedik bir sürpriz ile karşılaştı. 

<p>Gece saatlerinde yağan çamur nedeniyle araçları lekelerle kaplandı. Sabah kalktığında aracını leke içinde bulan bir araç sürücüsü ise isyan etti.&nbsp;<br></p>

Gece saatlerinde yağan çamur nedeniyle araçları lekelerle kaplandı. Sabah kalktığında aracını leke içinde bulan bir araç sürücüsü ise isyan etti. 


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