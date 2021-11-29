İstanbullular güne çamurla uyandı

Sabah araçlarına binmek isteyen yurttaşlar, çamurla kaplı araçlarını görünce şoke oldu. Bu durumdan dert yanan bir yurttaş ise, “Aracımı dün yıkatmıştım, bugün tekrar yıkatacağım. Artık araba yıkatmaktan bıktık” diye konuştu.

