<p><p class="MsoNormal">- İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından sabah saatlerinde işlerine gitmek için toplu taşımayı kullanan vatandaşların maske kullanımına dikkat ettikleri görüldü.<o:p></o:p></p><br></p>
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- İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından sabah saatlerinde işlerine gitmek için toplu taşımayı kullanan vatandaşların maske kullanımına dikkat ettikleri görüldü.


<p><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Dün akşam alınan kararla Ankara, İstanbul ve Bursa illerinde açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti.&nbsp;</span><br></p>
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Dün akşam alınan kararla Ankara, İstanbul ve Bursa illerinde açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. 

<p><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Vaka sayısının son günlerde ortalama olarak 620 olduğu Megakent İstanbul’da sabah saatlerinde işe gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşların maske taktıkları görüldü.&nbsp;</span><br></p>
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Vaka sayısının son günlerde ortalama olarak 620 olduğu Megakent İstanbul’da sabah saatlerinde işe gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşların maske taktıkları görüldü. 

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