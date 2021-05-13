<p>Reklendirme sanatçısı Enver Gezmiş, Türkiye devrimci hareketinin ve 68 kuşağının sembol isimlerinden Deniz Gezmiş'in fotoğraflarını&nbsp; renklendirdi.<br></p>
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Reklendirme sanatçısı Enver Gezmiş, Türkiye devrimci hareketinin ve 68 kuşağının sembol isimlerinden Deniz Gezmiş'in fotoğraflarını  renklendirdi.

<p>1971 yılının Mart ayında, Deniz Gezmiş'in&nbsp; Ankara Emniyet'teki sorgusunun çıkışından ve İçişleri Bakanlığı'na getirildiği sırada çekilen fotoğraflarının renklendirilmiş hali sosyal medyada paylaşıldı.</p>
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1971 yılının Mart ayında, Deniz Gezmiş'in  Ankara Emniyet'teki sorgusunun çıkışından ve İçişleri Bakanlığı'na getirildiği sırada çekilen fotoğraflarının renklendirilmiş hali sosyal medyada paylaşıldı.

<p>Enver Gezmiş tarafından Twitter'dan paylaşılan fotoğraflara şu notu düştü: Bu fotoğraflar 50 yıldır bir kenarda bırakılmış. Herkesin görebilmesi için düzenlemeye çalıştım.</p>
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Enver Gezmiş tarafından Twitter'dan paylaşılan fotoğraflara şu notu düştü: Bu fotoğraflar 50 yıldır bir kenarda bırakılmış. Herkesin görebilmesi için düzenlemeye çalıştım.

<p>Bu kareler ile birlikte daha önce görülmemiş bir çok yeni fotoğraf elime geçti.</p>
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Bu kareler ile birlikte daha önce görülmemiş bir çok yeni fotoğraf elime geçti.

<p>Vakit buldukça onları da düzenleyip halka açmaya çalışacağım. Saygılarımla...<br data-mce-bogus="1"></p>
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Vakit buldukça onları da düzenleyip halka açmaya çalışacağım. Saygılarımla...

<p>Fotoğraflar Ergin Konuksever tarafından 1971 yılında İçişleri Bakanlığı'nda çekilmiş.<br data-mce-bogus="1"></p>
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Fotoğraflar Ergin Konuksever tarafından 1971 yılında İçişleri Bakanlığı'nda çekilmiş.

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