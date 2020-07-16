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Özdamar, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte başlayan havuz ve deniz sezonunda göz sağlığımızı korumanın yollarını anlattı. Dr. Özdamar, kalabalık ve sığ alanlarda gözün enfeksiyon kapma riskinin arttığına dikkat çekerek, “Yaz geldi, serinlemek için denize ve havuza gireceğiz. Göz sağlığımızı korumak için yeterli hijyen kuralları sağlanmamış yerlerden uzak durmalıyız. Kalabalık ortamlarda her zaman enfeksiyon riski mevcuttur. Deniz her ne kadar havuza göre daha güvenli olsa da sığ alanlarda ve kalabalıkta konjonktivit olma ihtimalimiz artar. Gözde ağrı, kızarıklık ve çapaklanma gelişir. Tedavi edilmesi şarttır” diye konuştu.

