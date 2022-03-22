İşte Dünya Çocuk Şiirleri Günü için en güzel şiir örnekleri

cumhuriyet.com.tr
22 Mart 2022 Salı, 15:25
<p><strong>Mart ayının 22. günü Dünya Çocuk Şiirleri Günü olarak kutlanıyor.</strong></p><p><strong>Evrensel bir gün olan Dünya Çocuk Şiirleri Günü</strong> sadece Türkiye'de değil Birleşmiş Milletler’e üye tüm ülkelerde aynı günde kutlanıyor. <em>Dinleri, dilleri, renkleri ayrı olan bütün dünya çocukları bugün aynı duygularla aynı düşüncelerle dolu bir gün yaşıyorlar.&nbsp;</em></p><p>Merkezi Belçika’nın Lieg kentinde bulunan Uluslararası Dünya Çocuk Şiirleri Örgütü 1978 yılında; her yıl 22 Mart’ın Dünya Çocuk Şiirleri Günü olarak kutlanıp, değerlendirilmesini kararlaştırdı. </p><p>Örgüt her yıl saptadığı değişik bir konuda şiir yazılması için dünya çocuklarına çağrıda bulunuyor.</p><p><em>Dünya Çocuk Şiirleri Örgütü bugüne kadar:</em></p><p><strong>Çocuk Dünyası, Diğerlerini Nasıl Düşünüyorsun?, Savaş’ı Önlemek için Sözcükler, Barışa Çağrı</strong> ve 1983 yılında da<strong> Dünya Evimizdir</strong> konularında şiirler yazılmasını istemişti. Dünya çocuklarının bu konularda yazdıkları şiirler<strong> Lieg kentindeki Kongre Sarayı Salonunda</strong> sergileniyor. Sergilenen şiirler bir antolojide toplanıyor. <em>Antoloji Birleşmiş Milletler aracılığı ile yarışmaya katılan ülkelere gönderiliyor.</em></p>

Mart ayının 22. günü Dünya Çocuk Şiirleri Günü olarak kutlanıyor.

Evrensel bir gün olan Dünya Çocuk Şiirleri Günü sadece Türkiye'de değil Birleşmiş Milletler’e üye tüm ülkelerde aynı günde kutlanıyor. Dinleri, dilleri, renkleri ayrı olan bütün dünya çocukları bugün aynı duygularla aynı düşüncelerle dolu bir gün yaşıyorlar. 

Merkezi Belçika’nın Lieg kentinde bulunan Uluslararası Dünya Çocuk Şiirleri Örgütü 1978 yılında; her yıl 22 Mart’ın Dünya Çocuk Şiirleri Günü olarak kutlanıp, değerlendirilmesini kararlaştırdı.

Örgüt her yıl saptadığı değişik bir konuda şiir yazılması için dünya çocuklarına çağrıda bulunuyor.

Dünya Çocuk Şiirleri Örgütü bugüne kadar:

Çocuk Dünyası, Diğerlerini Nasıl Düşünüyorsun?, Savaş’ı Önlemek için Sözcükler, Barışa Çağrı ve 1983 yılında da Dünya Evimizdir konularında şiirler yazılmasını istemişti. Dünya çocuklarının bu konularda yazdıkları şiirler Lieg kentindeki Kongre Sarayı Salonunda sergileniyor. Sergilenen şiirler bir antolojide toplanıyor. Antoloji Birleşmiş Milletler aracılığı ile yarışmaya katılan ülkelere gönderiliyor.

<p><strong>Mini Mini Çocuklarız&nbsp;</strong></p><p>Evimizin çiçekleri,</p><p>Mini mini çocuklarız.</p><p>Fıkır fıkır, neşe dolu,</p><p>Mini mini çocuklarız.</p><p>Kıpır kıpır gülüşümüz,</p><p>Evimize neşe saçar.</p><p>Gözlerimiz ışıl ışıl,</p><p>Mutluluğa kapı açar.</p><p>Bir değerli hediyeyiz,</p><p>Babamıza, annemize.</p><p>Cıvıl cıvıl sözlerimiz,</p><p>Bir şarkıdır evimize.</p><p>Çevremize kucak kucak,</p><p>Hoşgörüyü biz taşırız.</p><p>Sevgi katıp yüreklere,</p><p>Mutluluğu yaşatırız.</p><p>Siyah, beyaz ve sarışın,</p><p>Mini mini çocuklarız.</p><p>Saygı, sevgi ve barışın,</p><p>Armağanı çocuklarız.</p><p><em>Rıfkı KAYMAZ</em></p>

Mini Mini Çocuklarız 

Evimizin çiçekleri,

Mini mini çocuklarız.

Fıkır fıkır, neşe dolu,

Mini mini çocuklarız.

Kıpır kıpır gülüşümüz,

Evimize neşe saçar.

Gözlerimiz ışıl ışıl,

Mutluluğa kapı açar.

Bir değerli hediyeyiz,

Babamıza, annemize.

Cıvıl cıvıl sözlerimiz,

Bir şarkıdır evimize.

Çevremize kucak kucak,

Hoşgörüyü biz taşırız.

Sevgi katıp yüreklere,

Mutluluğu yaşatırız.

Siyah, beyaz ve sarışın,

Mini mini çocuklarız.

Saygı, sevgi ve barışın,

Armağanı çocuklarız.

Rıfkı KAYMAZ

<p><strong>BİZLER ÇİÇEKLERİYİZ</strong></p><p>Umudun ve sevincin</p><p>Habercisiyiz biz</p><p>Gelen mutlu günlerin.</p><p>Biz hepimiz kardeşiz,</p><p>Hep dünya çocukları,</p><p>Kuracağız birlikte</p><p>Yaşanası dünyayı.</p><p>Her ülkeden, her ırktan,</p><p>Biz dünya çocukları,</p><p>Verelim hep el ele</p><p>Dünyanın her yerinde.</p><p>Haydi, çocuklar gelin bizimle</p><p>Yürüyelim biz yarına.</p><p>Haydi, çocuklar gelin bizimle.</p><p>Mutluluğa ve barışa</p>

BİZLER ÇİÇEKLERİYİZ

Umudun ve sevincin

Habercisiyiz biz

Gelen mutlu günlerin.

Biz hepimiz kardeşiz,

Hep dünya çocukları,

Kuracağız birlikte

Yaşanası dünyayı.

Her ülkeden, her ırktan,

Biz dünya çocukları,

Verelim hep el ele

Dünyanın her yerinde.

Haydi, çocuklar gelin bizimle

Yürüyelim biz yarına.

Haydi, çocuklar gelin bizimle.

Mutluluğa ve barışa

<p><strong>ÇOCUK NAZLI BİR ÇİÇEK</strong></p><p>Kızınca üzülecek,</p><p>Kırılıp incinecek,</p><p>Sevilince gülecek,</p><p>Çocuk nazlı bir çiçek…</p><p>Çocuklar ilgi ister,</p><p>Dosdoğru bilgi ister,</p><p>Çoçuğu sevgi besler,</p><p>Çocuk nazlı bir çiçek…</p><p>Onlarındır bal-petek,</p><p>Onlarındır gelecek,</p><p>Zamanla büyüyecek,</p><p>Çocuk nazlı bir çiçek…</p><p><em>Bülent ÖZCAN</em></p>

ÇOCUK NAZLI BİR ÇİÇEK

Kızınca üzülecek,

Kırılıp incinecek,

Sevilince gülecek,

Çocuk nazlı bir çiçek…

Çocuklar ilgi ister,

Dosdoğru bilgi ister,

Çoçuğu sevgi besler,

Çocuk nazlı bir çiçek…

Onlarındır bal-petek,

Onlarındır gelecek,

Zamanla büyüyecek,

Çocuk nazlı bir çiçek…

Bülent ÖZCAN

<p><strong>ÇOCUK</strong></p><p>Çocuk deyip geçmeyin,</p><p>Onun da dünyası var.</p><p>Güzel- çirkin seçmeyin,</p><p>Her çocuk şefkât arar.</p><p>Bir kez düşün kendini,</p><p>Çocuktun daha önce.</p><p>Eksik etme sevgini,</p><p>Bir küçüğü görünce.</p><p>O, yuvada bir çiçek,</p><p>Sonra meyve verecek.</p><p>Toplum doğacak ondan,</p><p>Ülkemiz yükselecek.</p><p><em>İbrahim ŞİMŞEK</em></p>

ÇOCUK

Çocuk deyip geçmeyin,

Onun da dünyası var.

Güzel- çirkin seçmeyin,

Her çocuk şefkât arar.

Bir kez düşün kendini,

Çocuktun daha önce.

Eksik etme sevgini,

Bir küçüğü görünce.

O, yuvada bir çiçek,

Sonra meyve verecek.

Toplum doğacak ondan,

Ülkemiz yükselecek.

İbrahim ŞİMŞEK

<p>Dünyayı bırakın çocuklara,</p><p>Her yer gül gülistan olur…</p><p>O zaman elveda savaşlara,</p><p>O gün barış destan olur…</p><p>Bir çocuk yüreği ile temizlenir,</p><p>Bu pis, kana bulanmış dünya…</p><p>O yüzden çekilin koca adamlar,</p><p>Çocuklar ile yakalanır bu rüya…</p><p><em>Serhat Bulut</em></p>

Dünyayı bırakın çocuklara,

Her yer gül gülistan olur…

O zaman elveda savaşlara,

O gün barış destan olur…

Bir çocuk yüreği ile temizlenir,

Bu pis, kana bulanmış dünya…

O yüzden çekilin koca adamlar,

Çocuklar ile yakalanır bu rüya…

Serhat Bulut

<p><strong>DÜNYA ÇOCUKLARI</strong></p><p>Ne değerli varlıktır,</p><p>Bizim için çocuklar.</p><p>Mutluluktur barıştır,</p><p>Dünya için çocuklar</p><p>Hepsi ayrı tomurcuk</p><p>Hepsi ayrı çiçektir.</p><p>Hepsi ayrı bir umut,</p><p>Hepsi de gelecektir.</p><p>Sevgi ile büyütüp,</p><p>Koruyalım onları.</p><p>Mutlu olsun birlikte,</p><p>Dünya çocukları</p><p><em>Atila Çakıroğlu</em></p>

DÜNYA ÇOCUKLARI

Ne değerli varlıktır,

Bizim için çocuklar.

Mutluluktur barıştır,

Dünya için çocuklar

Hepsi ayrı tomurcuk

Hepsi ayrı çiçektir.

Hepsi ayrı bir umut,

Hepsi de gelecektir.

Sevgi ile büyütüp,

Koruyalım onları.

Mutlu olsun birlikte,

Dünya çocukları

Atila Çakıroğlu

<p><strong>Uyanın çocuklar&nbsp;</strong></p><p>Sabah, uyanır çocuklar</p><p>Pencereyi açarlar,</p><p>Ve günü boyarlar,</p><p>Gözlerinin rengine</p><p>Güneşe koşarlar…</p><p>Sabah, uyanır çocuklar</p><p>Uçurtma uçururlar,</p><p>Mavi göğün içine</p><p>Sıcacık sevgilerle</p><p>Zamanı unuturlar…</p><p>Gözlerim çocuk,</p><p>Ellerim çocuk,</p><p>Yüreğim çocuk,</p><p>Çocuk olurum sabahları</p><p>Uyanın çocuklar…</p><p><em>BÜLENT ÖZCAN</em></p>

Uyanın çocuklar 

Sabah, uyanır çocuklar

Pencereyi açarlar,

Ve günü boyarlar,

Gözlerinin rengine

Güneşe koşarlar…

Sabah, uyanır çocuklar

Uçurtma uçururlar,

Mavi göğün içine

Sıcacık sevgilerle

Zamanı unuturlar…

Gözlerim çocuk,

Ellerim çocuk,

Yüreğim çocuk,

Çocuk olurum sabahları

Uyanın çocuklar…

BÜLENT ÖZCAN

<p><strong>Çocuklar kardeş oldu mu?</strong></p><p>Daha bir ballanır uyku</p><p>Çocuklar kardeş oldu mu</p><p>Barışır artık kurt kuzu</p><p>Çocuklar kardeş oldu mu</p><p>Düşler denizine doğru</p><p>Mutluluk bin yelken açar</p><p>Her yürek bir altın pınar</p><p>Çocuklar kardeş oldu mu</p><p>Daha bir ışıldar akarsu</p><p>Çocuklar kardeş oldu mu</p><p>Kucaklaşır batıyla doğu</p><p>Çocuklar kardeş oldu mu</p><p>Ne açlık kalır ne korku</p><p>Korudaki fidanlar gibi</p><p>Sevip sevip birbirini</p><p>Çocuklar kardeş oldu mu</p><p><em>Tahsin SARAÇ</em></p>

Çocuklar kardeş oldu mu?

Daha bir ballanır uyku

Çocuklar kardeş oldu mu

Barışır artık kurt kuzu

Çocuklar kardeş oldu mu

Düşler denizine doğru

Mutluluk bin yelken açar

Her yürek bir altın pınar

Çocuklar kardeş oldu mu

Daha bir ışıldar akarsu

Çocuklar kardeş oldu mu

Kucaklaşır batıyla doğu

Çocuklar kardeş oldu mu

Ne açlık kalır ne korku

Korudaki fidanlar gibi

Sevip sevip birbirini

Çocuklar kardeş oldu mu

Tahsin SARAÇ

<p><strong>Ey Çocuk&nbsp;</strong></p><p>Ey çocuk!</p><p>Minicik yüreğin</p><p>Koklanasıdır tenin</p><p>Bilirim kırılgan bedenin</p><p>Henüz dolmamış iliklerin</p><p>Ne kadarda musum bakar</p><p>Işil ışıl göz bebeklerin.</p><p>Ey Çocuk!</p><p>Korkutmasın seni</p><p>Biz büyüklerin heybeti</p><p>Nasırlaşmış yüreklerle</p><p>Hayata yenik bak gözleri</p><p>Senin yerinde olmak inanki</p><p>Hepsinin tek dileği.</p><p>Ey Çocuk!</p><p>Yüreğinde sevgi büyüt</p><p>Bakışında umut taşı</p><p>Sen geleceğin teminatı</p><p>Yaşamın en renkli çiçeği</p><p>Gülüşünde güneşler yüklü</p><p>Gül ki barış kucaklasın evreni.</p><p><em>Ahmet ERDEM</em></p>

Ey Çocuk 

Ey çocuk!

Minicik yüreğin

Koklanasıdır tenin

Bilirim kırılgan bedenin

Henüz dolmamış iliklerin

Ne kadarda musum bakar

Işil ışıl göz bebeklerin.

Ey Çocuk!

Korkutmasın seni

Biz büyüklerin heybeti

Nasırlaşmış yüreklerle

Hayata yenik bak gözleri

Senin yerinde olmak inanki

Hepsinin tek dileği.

Ey Çocuk!

Yüreğinde sevgi büyüt

Bakışında umut taşı

Sen geleceğin teminatı

Yaşamın en renkli çiçeği

Gülüşünde güneşler yüklü

Gül ki barış kucaklasın evreni.

Ahmet ERDEM

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