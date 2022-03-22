İşte Dünya Çocuk Şiirleri Günü için en güzel şiir örnekleri

Mart ayının 22. günü Dünya Çocuk Şiirleri Günü olarak kutlanıyor.

Evrensel bir gün olan Dünya Çocuk Şiirleri Günü sadece Türkiye'de değil Birleşmiş Milletler’e üye tüm ülkelerde aynı günde kutlanıyor. Dinleri, dilleri, renkleri ayrı olan bütün dünya çocukları bugün aynı duygularla aynı düşüncelerle dolu bir gün yaşıyorlar.

Merkezi Belçika’nın Lieg kentinde bulunan Uluslararası Dünya Çocuk Şiirleri Örgütü 1978 yılında; her yıl 22 Mart’ın Dünya Çocuk Şiirleri Günü olarak kutlanıp, değerlendirilmesini kararlaştırdı.

Örgüt her yıl saptadığı değişik bir konuda şiir yazılması için dünya çocuklarına çağrıda bulunuyor.

Dünya Çocuk Şiirleri Örgütü bugüne kadar:

Çocuk Dünyası, Diğerlerini Nasıl Düşünüyorsun?, Savaş’ı Önlemek için Sözcükler, Barışa Çağrı ve 1983 yılında da Dünya Evimizdir konularında şiirler yazılmasını istemişti. Dünya çocuklarının bu konularda yazdıkları şiirler Lieg kentindeki Kongre Sarayı Salonunda sergileniyor. Sergilenen şiirler bir antolojide toplanıyor. Antoloji Birleşmiş Milletler aracılığı ile yarışmaya katılan ülkelere gönderiliyor.