İşte Dünya Çocuk Şiirleri Günü için en güzel şiir örnekleri
Mart ayının 22. günü Dünya Çocuk Şiirleri Günü olarak kutlanıyor.
Evrensel bir gün olan Dünya Çocuk Şiirleri Günü sadece Türkiye'de değil Birleşmiş Milletler’e üye tüm ülkelerde aynı günde kutlanıyor. Dinleri, dilleri, renkleri ayrı olan bütün dünya çocukları bugün aynı duygularla aynı düşüncelerle dolu bir gün yaşıyorlar.
Merkezi Belçika’nın Lieg kentinde bulunan Uluslararası Dünya Çocuk Şiirleri Örgütü 1978 yılında; her yıl 22 Mart’ın Dünya Çocuk Şiirleri Günü olarak kutlanıp, değerlendirilmesini kararlaştırdı.
Örgüt her yıl saptadığı değişik bir konuda şiir yazılması için dünya çocuklarına çağrıda bulunuyor.
Dünya Çocuk Şiirleri Örgütü bugüne kadar:
Çocuk Dünyası, Diğerlerini Nasıl Düşünüyorsun?, Savaş’ı Önlemek için Sözcükler, Barışa Çağrı ve 1983 yılında da Dünya Evimizdir konularında şiirler yazılmasını istemişti. Dünya çocuklarının bu konularda yazdıkları şiirler Lieg kentindeki Kongre Sarayı Salonunda sergileniyor. Sergilenen şiirler bir antolojide toplanıyor. Antoloji Birleşmiş Milletler aracılığı ile yarışmaya katılan ülkelere gönderiliyor.
Mini Mini Çocuklarız
Evimizin çiçekleri,
Mini mini çocuklarız.
Fıkır fıkır, neşe dolu,
Mini mini çocuklarız.
Kıpır kıpır gülüşümüz,
Evimize neşe saçar.
Gözlerimiz ışıl ışıl,
Mutluluğa kapı açar.
Bir değerli hediyeyiz,
Babamıza, annemize.
Cıvıl cıvıl sözlerimiz,
Bir şarkıdır evimize.
Çevremize kucak kucak,
Hoşgörüyü biz taşırız.
Sevgi katıp yüreklere,
Mutluluğu yaşatırız.
Siyah, beyaz ve sarışın,
Mini mini çocuklarız.
Saygı, sevgi ve barışın,
Armağanı çocuklarız.
Rıfkı KAYMAZ
BİZLER ÇİÇEKLERİYİZ
Umudun ve sevincin
Habercisiyiz biz
Gelen mutlu günlerin.
Biz hepimiz kardeşiz,
Hep dünya çocukları,
Kuracağız birlikte
Yaşanası dünyayı.
Her ülkeden, her ırktan,
Biz dünya çocukları,
Verelim hep el ele
Dünyanın her yerinde.
Haydi, çocuklar gelin bizimle
Yürüyelim biz yarına.
Haydi, çocuklar gelin bizimle.
Mutluluğa ve barışa
Çocuklar kardeş oldu mu?
Daha bir ballanır uyku
Çocuklar kardeş oldu mu
Barışır artık kurt kuzu
Çocuklar kardeş oldu mu
Düşler denizine doğru
Mutluluk bin yelken açar
Her yürek bir altın pınar
Çocuklar kardeş oldu mu
Daha bir ışıldar akarsu
Çocuklar kardeş oldu mu
Kucaklaşır batıyla doğu
Çocuklar kardeş oldu mu
Ne açlık kalır ne korku
Korudaki fidanlar gibi
Sevip sevip birbirini
Çocuklar kardeş oldu mu
Tahsin SARAÇ
Ey Çocuk
Ey çocuk!
Minicik yüreğin
Koklanasıdır tenin
Bilirim kırılgan bedenin
Henüz dolmamış iliklerin
Ne kadarda musum bakar
Işil ışıl göz bebeklerin.
Ey Çocuk!
Korkutmasın seni
Biz büyüklerin heybeti
Nasırlaşmış yüreklerle
Hayata yenik bak gözleri
Senin yerinde olmak inanki
Hepsinin tek dileği.
Ey Çocuk!
Yüreğinde sevgi büyüt
Bakışında umut taşı
Sen geleceğin teminatı
Yaşamın en renkli çiçeği
Gülüşünde güneşler yüklü
Gül ki barış kucaklasın evreni.
Ahmet ERDEM
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