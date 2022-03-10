İşte kahvaltıda çorba içmenin bilinmesi gereken beş faydası

cumhuriyet.com.tr
10 Mart 2022 Perşembe, 12:08
İşte kahvaltıda çorba içmenin bilinmesi gereken beş faydası

Özellikle soğuk kış günlerinde kahvaltıda çorba içmek hem içimizi ısıtacak bir öğün fikri hem de içeriğinde bulunan zengin vitamin ve lif kaynakları ile besleyiciliği açısından da güzel bir alternatif oluşturuyor. 

Sabah kahvaltıda çorba içmenin faydaları sadece bununla sınırlı değil. Fakat uzmanlar fazla yağlı ve sakatat içeren çorbaların sabahları yoğun miktarda içilmesinin zararlı olabileceği konusunda uyarıyor. Peki kahvaltıda çorba içmenin sağlığa faydaları neler?

İşte kahvaltıda çorba içmenin bilinmesi gereken beş faydası

Tüm besinlerin vücutta sindirilme süresi birbirinden farklılık gösteriyor. Bu süre; birçok faktöre bağlı olarak değişim göstermekle birlikte kişinin tokluk süresi denilen yiyeceklerin bağırsağa geçmeden önce midede kaldığı süreyi doğrudan etkiliyor. 

Hızlı sindirilen besinlerin midenizden geçiş süresi daha kısa, bu yüzden tok tutuculuğu da kısa sürüyor. Vücuda giren herhangi bir besinin  mideden geçip bağırsağa geldikten sonra tam olarak sindirilmesi ise 24-36 saat sürüyor.

Yağ oranı yükseldikçe sindirim süresi de artıyor.

İşte kahvaltıda çorba içmenin bilinmesi gereken beş faydası

İŞTE KAHVALTIDA ÇORBA İÇMENİN FAYDALARI:

1- Çorba, lif oranı yüksek olduğunda tokluk süresini uzatıyor.

Ancak bazı özel durumlarda sindirimin çok fazla uzaması ve sisteminizin sindirimle fazla meşgul olması da vücudu yorarak enerjisini gereksiz kullanıp yenilenme, iyileşme ve dinlenmeye alan bırakmıyor.

İşte kahvaltıda çorba içmenin bilinmesi gereken beş faydası

2- Çorba, midede fazla yer kaplayarak kısa sürede doygunluğa ulaşmayı kolaylaştırarak daha fazla yenmesini de önleyerek hem öğünde, hem de gün içinde daha dengeli beslenmeye katkı sağlıyor.

İşte kahvaltıda çorba içmenin bilinmesi gereken beş faydası

3- Çorba  başlıbaşına tüm besin öğelerini aynı anda  almanın en iyi yollarından biri.

Çorba pişirirken yeşil, turuncu ve kırmızı  farklı sebzelerin kullanılması, kök sebzelerle desteklenmesi faydayı arttırıyor. Yemek esnasında katılan baharatlar ve sonrasında ekleyeceğiniz maydanoz ve dereotu gibi yeşil otlar, et suyu, tavuk suyu çorbanızı daha da sağlıklı hale getiriyor.

İşte kahvaltıda çorba içmenin bilinmesi gereken beş faydası

4-  Çorba yapımı,kişiye diğer yemeklerde olduğundan daha fazla sebzeyi karıştırma özgürlüğü verirken, bu aynı zamanda size mutfakta pratiklik sağlayıp zaman kazandırıyor.

İşte kahvaltıda çorba içmenin bilinmesi gereken beş faydası

5- Çorba içmek, kişinin içinizi ısıtacak bir besin olduğu gibi ruhsal anlamda da kendisini mutlu hissetmesini sağlıyor.

Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler