İşte kahvaltıda çorba içmenin bilinmesi gereken beş faydası

Özellikle soğuk kış günlerinde kahvaltıda çorba içmek hem içimizi ısıtacak bir öğün fikri hem de içeriğinde bulunan zengin vitamin ve lif kaynakları ile besleyiciliği açısından da güzel bir alternatif oluşturuyor.

Sabah kahvaltıda çorba içmenin faydaları sadece bununla sınırlı değil. Fakat uzmanlar fazla yağlı ve sakatat içeren çorbaların sabahları yoğun miktarda içilmesinin zararlı olabileceği konusunda uyarıyor. Peki kahvaltıda çorba içmenin sağlığa faydaları neler?